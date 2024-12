Comença la segona fase d’excavacions de la fossa de la platja de la Coma

El Govern, a través de la Direcció General de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, ha iniciat la segona fase del Projecte d’excavació i delimitació de la fossa de la platja de la Coma. Aquesta actuació, inclosa dins el IV Pla de Fosses 2023-2024 del Govern, cobrirà una àrea total de 300 m2 dividida en dues zones localitzades a la part més septentrional de la platja. S’actuarà en una superfície aproximada de 110 m2 dins la zona dunar i en una segona de devers 190 m2 en el límit del pinar, amb l’objectiu de localitzar restes de víctimes de la Guerra Civil espanyola que hi haurien estat enterrades.

La directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha visitat l’inici dels treballs, que són a càrrec de l’UTE ATICS-Aranzadi, la qual ja va elaborar i executar la primera fase del projecte a la Coma entre el 23 i el 30 de març de l’any 2023, amb resultats negatius. Ramis ha explicat que «és un dia molt important perquè amb aquesta actuació donarem per finalitzades les excavacions previstes en el IV Pla de Fosses», a més, la directora general ha afegit que des del Govern «esperam trobar restes dels cossos de les víctimes per poder donar-los una sepultura digna».

Cal tenir en compte que la primera fase d’excavacions de la platja de la Coma es va centrar en una àrea molt concorreguda propera a la vorera, per la qual cosa les restes humanes podrien haver desaparegut per l’acció de la mar, per causes climatològiques o bé per l’impacte humà, com ha explicat el coordinador de la UTE ATICS-Aranzadi, Cesc Busquets.

En aquesta segona fase, emperò, s’excavaran zones que no han estat alterades, com ara l’àrea dunar més interior i on a través de documents gràfics que daten de l’any 1991 s’ha pogut constatar que efectivament en aquesta zona hi havia restes de cossos humans. A més, segons ha explicat Busquets, aquesta intervenció, està basada també en informacions procedents de testimonis encara vius. En aquest context, el coordinador de l’UTE ATICS-Aranzadi ha assegurat que «és un fet que a la platja de la Coma hi havia més d’una fossa i que les víctimes que hi poguem trobar poden ser de qualsevol bàndol i no només víctimes republicanes ja que durant aquell període no es feien presoners».

Es preveu que la durada d’aquesta intervenció sigui d’entre quatre i cinc dies i es dugui a terme a través d’excavació mixta i manual, amb seguiment arqueològic continu. Per poder dur a terme aquestes intervencions, s’han sol·licitat els permisos d’ocupació del domini públic maritimoterrestre a la Direcció General de Costes i Litoral i els permisos necessaris en matèria de medi ambient a la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal.

La directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Xesca Ramis, també ha confirmat que el Govern ja treballa en un V Pla de Fosses, basat en els estudis encomanats durant el IV Pla, i que la previsió és que la majoria de les actuacions es destinin la continuació i acabament d’altres intervencions ja iniciades al cementeri vell d’Eivissa i a Formentera.