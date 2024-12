Declarat un incendi forestal a Andratx

L'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) ha confirmat que a les 00.00 hores d'aquest diumenge, en el quilòmetre 107 de la Dt.-10, entre Andratx i Estellencs, s'ha declarat un incendi forestal.

El foc ha començat sent de gravetat potencial 0. No obstant això, a les 01.31 hores ha canviat a gravetat potencial 1.

Per precaució, s'han desallotjat tres habitatges, amb unes set persones i tres cans, segons xifres de l'Ajuntament d'Andratx facilitades pel servei d'Emergències 112. El consistori andritxol ha comunicat que habilitat la sala de plens per a atendre els desallotjats.

L'incendi continua actiu i, segons les primeres informacions de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural, aquest ja ha cremat unes 50 hectàrees de massa forestal aproximadament.

En les tasques d'extinció, hi treballen actualment al voltant d'uns 25 efectius terrestres de la Conselleria, després que a primera hora d'aquest diumenge s'hagi intentat sense èxit que poguessin intervenir dos mitjans aeris, que han hagut de tornar a la base, perquè, a causa de la força del vent, no podien volar.

Precisament, amb motiu de les tasques d'extinció, el departament de Carreteres del Consell ha informat que s'ha tallat la carretera Dt.-10, entre Andratx i Estellencs.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural ha demanat així mateix al Ministeri de Defensa que desplaci a la zona dues canadair. De moment, la resposta a la petició ha estat que aquests no poden sortir per les males condicions meteorològiques.

Per la seva part, la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques ha mobilitzat agrupacions de Protecció Civil (PC) perquè ajudin als efectius de l'Ibanat i Bombers en les tasques antiincendis.

En concret, la Conselleria ha enviat un missatge a totes les agrupacions de Protecció Civil demanant voluntaris amb EPI per a extinció d'incendis.

Per a coordinar aquestes tasques amb els voluntaris, s'ha enviat un tècnic de la unitat operativa d'Emergències 112 a la zona, en la qual ara mateix es troben sis voluntaris de PC d'Andratx --en el lloc des d'aquest dissabte--, dos voluntaris de PC de Lloseta, dos voluntaris de PC de Son Servera, quatre voluntaris de PC de Bunyola, quatre voluntaris de PC de Muro, i quatre voluntaris de PC de Porreres. També s'estan mobilitzant voluntaris de Protecció Civil de Montuïri.

La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques ha assegurat que s'aniran sumant més voluntaris a mesura que les agrupacions contestin.

No obstant això, ha precisat, hi ha agrupacions de PC que no poden donar suport perquè estan atenent incidents provocats pel vent en els seus municipis.