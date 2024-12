El Consell inaugura el betlem de la Misericòrdia, un dels més grans de Mallorca

El Consell de Mallorca ha inaugurat el betlem de la Misericòrdia i ha donat el sus a les més de 40 activitats de Nadal que s’han organitzat al centre cultural per a les pròximes setmanes. Es tracta d’un dels betlems més grans de l’illa, que recrea pobles i llocs emblemàtics de Mallorca, amb més de 30 metres quadrats i 250 figures. Ha estat muntat per l’Associació de Betlemistes de Mallorca. A més, la proposta expositiva continua amb una mostra de neules calades i diorames que estaran disponibles fins al pròxim 5 de gener, de dilluns a diumenge, de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.

Centenars de persones s’han acostat, aquest divendres horabaixa, al pati de les Rentadores de La Misericòrdia per viure aquesta inauguració que ha estat acompanyada per l’encesa de llums i el concert de diferents agrupacions musicals en directe, com el Cor Gaudete del Col·legi Santa Mònica, el Cor de la Universitat Oberta per a Majors (UIB), el Cor infantil del Col·legi Sant Francesc de Palma, el Cor Dones amb cor d’Esporles i el Cor Ciutat de Mallorca.

L’acte ha estat presidit pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i per la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, qui ha captivat els infants assistents amb la lectura d’un conte nadalenc abans de donar pas a l’encesa de la il·luminació del centre cultural, un instant carregat de simbolisme que ha marcat l’inici d’un Nadal ple de cultura i solidaritat.

Un Nadal ple d’activitats

Segons ha explicat el Consell, aquesta inauguració marca l’inici d’un extens programa nadalenc amb més de 40 activitats organitzades per la institució insular, que s’allargaran fins al 5 de gener. L’objectiu, segons han explicat, és «mantenir vives les tradicions, fomentar la participació ciutadana i promoure la solidaritat». De fet, entre els actes de programa hi destaca la recollida solidària d’aliments i de joguines que es durà a terme durant aquestes setmanes a benefici del Banc d’Aliments i de la Fundació Monti-Sion Solidària, respectivament.

A més, el programa inclou un gran betlem vivent, que es durà a terme el pròxim 14 de desembre, i diferents tallers, rutes teatralitzades, i concerts de tota mena per garantir que tothom, de totes les edats, pugui viure un Nadal especial al centre cultural.