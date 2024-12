Els bombers de Menorca, ferms en les seves reivindicacions davant el Consell

L’STEI-Intersindical ha assegurat aquest divendres que el parc de bombers de Ciutadella «es reivindica amb fermesa davant el Consell de Menorca». «La falta de personal mínim per a protegir la població de Menorca, els dubtosos criteris d'elecció per a nomenar els nous comandaments del Servei de Bombers i l'absència de diàleg amb el col·lectiu són les principals reivindicacions», ha assegurat el sindicat.

En aquest sentit, l’STEI ha considerat que «l'actual ‘cap insular en funcions’ no disposa de la formació necessària per a exercir les funcions actuals, i l'equip de govern no ha planificat un relleu amb les garanties requerides. De la mateixa manera s'ha nomenat un sergent en funcions per al parc de bombers de Ciutadella que tampoc disposa de capacitació com a sergent».

Segons el sindicat, «tant la falta de personal com el nou nomenament del cap insular en funcions i del sergent en funcions de Ciutadella, sense la capacitació oficial necessària, posa en risc la seguretat de la població i dels propis intervinents (bombers, personal sanitari, policia, etc.) en les diferents emergències».

Cobertura mínima

En aquest sentit, l’STEI ha considerat que «l'actual situació provoca que es faci una cobertura irregular i urgent del personal del parc de bombers de Ciutadella, a través d'hores extraordinàries, que s'agreujarà en aquest mes de desembre i que és previsible que no pugui garantir els mínims legals. El Consell de Menorca ja ha denegat els dies d'assumptes propis sol·licitats pels bombers, atemptant una vegada més contra els drets del col·lectiu».

El sindicat també ha explicat que el passat dimecres, 4 de desembre, i davant la gravetat del conflicte, «l’Administració ja va convocar els treballadors a una ‘reunió' en la qual, després d'un intercanvi de postures, es va concloure amb la fermesa de les mesures de protesta que estan seguint els bombers de Ciutadella». «El mateix conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació, el Sr. José Simón Gornés Hachero, ha tornat a convocar una altra ‘reunió informativa’ que tindrà lloc el pròxim dia 10 de desembre al parc de Ciutadella, amb l'assistència del president del Consell de Menorca, Adolfo Villafranca Florit, el director insular de Projectes Sostenibles i Cooperació Local i Internacional, el Sr. Antonio Sebastián Periano Parpal, i el Sr. Juan José Franch Sánchez, nou ‘cap insular en funcions’ del Servei de Bombers de Menorca».

Segons el sindicat, «els assessors tècnics, jurídics i de representació del sector bombers de l'STEI Intersindical assistiran a aquesta reunió per a donar la cobertura necessària a la secció sindical de Menorca». «El personal de bombers del parc de Ciutadella exposa que els sindicats amb representació en el Consell de Menorca, CCOO i UGT, no atenen les seves peticions legítimes. La secció sindical de Menorca de l'STEI Intersindical ha convocat una assemblea extraordinària per a planificar les accions reivindicatives i jurídiques a continuar durant els pròxims mesos i estudia sol·licitar la revocació dels representants sindicals per deixadesa de funcions i la petició expressa de responsabilitat nominal de les accions i inaccions per part dels sindicalistes de CCOO i UGT», ha conclòs l’STEI.