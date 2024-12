Son Espases realitza 26 trasplantaments renals en pacients amb molt poques opcions de trobar un donant compatible

L'Hospital Universitari de Son Espases ha aconseguit trasplantar a 26 pacients renals que, per la seva complexa situació immunològica, tenien molt poques opcions de trobar un donant compatible.



Així ho ha ressaltat la Conselleria de Salut en un comunicat, en el qual ha detallat que aquest avanç ha estat possible gràcies al Programa d'Accés al Trasplantament Renal per a Pacients Hiperimmunitzats (Pathi).



La iniciativa, de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), està dissenyada per a prioritzar als pacients que tenen més dificultats per a accedir a un trasplantament. Així mateix, el programa destaca pel seu enfocament multidisciplinari, que reuneix l'experiència dels immunòlegs, nefròlegs i coordinadors de trasplantament hospitalaris.



A l'Estat espanyol s'estima que aproximadament el 20 % dels pacients en llista d'espera per a un trasplantament renal estan hiperimmunitzats. Això significa que el seu sistema immunitari ha desenvolupat uns anticossos que identifiquen com a estranys la major part dels òrgans donats, a causa d'experiències anteriors com a embarassos, transfusions de sang o trasplantaments previs.



Els anticossos ataquen qualsevol òrgan que no sigui compatible amb el seu perfil immunitari i això "dificulta enormement trobar un donant adequat". En aquests casos, la compatibilitat és extremadament baixa, ja que de cada 100 possibles donants, menys de dos serien aptes per a aquests pacients.



Com a resultat, els pacients hiperimmunitzats solen passar més temps en llista d'espera, la qual cosa pot provocar una deterioració de la seva salut a causa de la diàlisi prolongada mentre esperen un trasplantament compatible.



El programa Pathi segueix una estratègia de distribució nacional que prioritza aquests casos complexos. Precisament, utilitza tecnologia avançada per a identificar ràpidament quins òrgans són compatibles amb el sistema immunitari de cada pacient, la qual cosa augmenta de manera significativa les seves possibilitats de trasplantament, han destacat.



La ONT va iniciar el programa el 2015 en col·laboració amb les comunitats autònomes i ha aconseguit que més de 1.000 pacients hiperimmunitzats en tot l'Estat espanyol hagin rebut un trasplantament renal.



En aquest sentit, des de la Conselleria han subratllat que la participació de Son Espases en el programa és fonamental per a oferir una alternativa terapèutica a aquests pacients. Així, des del seu inici, l'hospital ha avaluat 54 pacients que complien els criteris d'inclusió i ha aconseguit trasplantar a 26 d'ells gràcies a la identificació d'òrgans compatibles.



Aquest avanç ha millorat la qualitat de vida d'aquests pacients, que d'una altra manera haurien estat molt més temps en diàlisi, han afegit, posant en relleu que aquest assoliment és fruit d'un treball en equip que involucra a immunòlegs, nefròlegs i tot l'equip de coordinació de trasplantaments i uròlegs.



Aquest esforç interdisciplinari implica també anestesistes, radiòlegs, infermers, tècnics de laboratori i auxiliars, essencials en tot el procés. A més, l'equip de l'Hospital de Son Espases ha destacat que res d'això seria possible sense la generositat dels donants i les seves famílies, la decisió de les quals "salva i transforma vides", conclouen.