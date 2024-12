Els alumnes de les Balears, per sota de la mitjana en Ciències i Matemàtiques de la Unió Europea

Els alumnes de 4t d'Educació Primària de les Balears se situen per sota de la mitjana tant estatal com entre els països de la Unió Europea i l'OCDE en Matemàtiques, (473) Ciències (485) i Consciència ambiental (500), segons l'Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències 2023 (TIMSS) elaborat per l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA).

A l’Estudi només hi han participant 9 de les 17 comunitats autònomes de l’Estat espanyol. En Matemàtiques, els alumnes de 4t de Primària de les Balears tenen el nivell més baix de tot l’Estat, per darrere dels de Canàries i Catalunya.

A nivell estatal els alumnes han empitjorat el seu rendiment en Matemàtiques, amb una puntuació de 498 el 2023 davant la de 502 del 2019 i 505 del 2015; i en Ciències, amb una puntuació de 504 el 2023 davant la de 511 el 2019 i 518 el 2015, i se situen entre els països amb pitjor rendiment en les dues matèries de la Unió Europea i l'OCDE.