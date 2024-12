Més per Menorca: «El pressupost del PP suposa una amenaça per a la protecció de la nostra illa, tocar el PTI és una línia vermella»

La portaveu de Més per Menorca, Noemí García, ha expressat la seva preocupació davant les intencions del president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, de modificar el Pla Territorial Insular (PTI) aprovat el 2023. La proposta inclou una partida de més de cent mil euros dins del pressupost del PP per al 2025 destinada a modificar aquest pla fonamental per a la protecció del territori.

García ha denunciat que «el PP vol desfer la feina feta per l’anterior equip de govern» i ha criticat que «el seu objectiu és modificar el PTI per afavorir els interessos d’uns pocs i amnistiar als infractors». La portaveu ha subratllat que «Més per Menorca mai no podrà donar suport a un pressupost que suposa una amenaça per a la protecció de la nostra illa, ja que contravé els nostres valors de sostenibilitat i preservació del territori».

Des de Més per Menorca, han advertit que «tocar el PTI és una línia vermella» a l’hora de negociar el pressupost i han instat el president Vilafranca a «reconsiderar aquesta postura, que està completament fora de consens amb els valors de la ciutadania de Menorca».

García ha lamentat que «el PP de Vilafranca continuï amb una visió del passat, que aposta per més ciment i més construcció, obviant la importància de la protecció del nostre entorn natural i la sostenibilitat» i ha conclòs que «en comptes de preservar la nostra illa per a les generacions futures, pretenen fer urbanisme a la carta per a uns pocs i contribuir encara més a la massificació turística».