Celebració del Dia Mundial del Cooperativisme al Consell d'Eivissa

El passat 29 d’octubre de 2024, la Sala de Plens del Consell d’Eivissa va acollir una celebració molt especial en el marc del Dia Mundial del Cooperativisme. Aquesta jornada va posar de manifest el paper fonamental que jugaven les cooperatives en el creixement econòmic sostenible i en la generació d’ocupació de qualitat arreu del món. Segons dades de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), les tres milions de cooperatives que operaven a nivell global representen el 10% de la població mundial ocupada.

La celebració va iniciar-se a les 17.45 h amb la recepció dels assistents per part dels membres del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de les Illes Balears juntament amb el regidor de comerç i mercats l’Ajuntament d’Eivissa, Àngel Minchiotti i la vicepresidenta de la Federació de Cooperatives Jerònima Bonafé i presidenta de Cooperatives Agroalimentàries, i de Belly Ester, presidenta de la cooperativa San Crispin. A les 18.00 h, es va obrir l’acte amb una presentació formal.

Entre els moments més destacats de la trobada, cal destacar la benvinguda a càrrec de Joan Manel Mulet, President de la Federació de Cooperatives de les Illes Balears, seguida de la lectura de l’acte que va fer Jaume Vicens, president de la sectorial d’ensenyament del consell rector de la UCTAIB, i el lliurament del Premi COOP 2024. També va assistir a l’acte Ismael Alonso, Director General de Personal Docent i Centres Concertats, en representació del Govern de les Illes Balears.

Aquest any, el guardó va ser atorgat a Pep Mayans Marí, un referent en l’associacionisme agroalimentari d’Eivissa, qui ha dedicat tota la seva carrera a la difusió i promoció de l’agricultura i ramaderia a les illes. Pepe Mayans, com era conegut, ha estat el soci fundador de la Cooperativa Agroeivissa i ha jugat un paper clau en l’evolució del sector hortícola durant els seus 25 anys d’història. La seva passió i dedicació pels interessos dels pagesos de les Illes Balears l’han fet mereixedor d’aquest reconeixement.

El programa de l’acte va incloure també la projecció del migmetratge '7 Agulles per la bombolla', que es va centrar en la sensibilització ciutadana i la importància dels principis cooperatius, la gestió sostenible i el producte local. A continuació, es va realitzar un col·loqui cooperatiu conduït per Carles Vich, de la microcooperativa Suscultura. Vicent Marí Torres, president del Consell Insular d’Eivissa, va encarregar-se de la clausura de la jornada, que va concloure amb un berenar cooperatiu per a tots els assistents, on es van poder degustar productes locals.

Aquesta celebració del Dia Mundial del Cooperativisme no només va ser una oportunitat per reconèixer el treball de les cooperatives i dels seus socis, sinó també un moment per a reflexionar sobre el poder del model cooperatiu com a motor de canvi social i econòmic. «En un moment en què la sostenibilitat i l’equitat eren més importants que mai, les cooperatives s’alçaven com una alternativa viable per al creixement i el benestar de les comunitats», han assenyalat.