MÉS reclama augmentar el pressupost per a l’impuls de l’ús social de la llengua catalana en 5 milions d’euros més

Més per Mallorca ha presentat esmenes a l’avantprojecte de llei de Pressupostos de 2025 per fer front a l’emergència lingüística i incrementar el pressupost per a l’impuls social de la llengua catalana en 5 milions d’euros més. Així mateix, el partit ecosobiranista ha presentat propostes en matèria d’educació, prevenció i abordatge de les violències masclistes, salut mental o per a la creació d’un centre d’alt rendiment de vela, entre altres.

«Vivim una situació d’emergència lingüística que fan imprescindibles polítiques d’impuls social de la llengua catalana», ha assegurat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon. «La llengua pròpia del país és un patrimoni compartit que ens identifica i que enriqueix a tots, sigui quin sigui el nostre idioma familiar. I és un deure de tothom, sigui quina sigui la seva ideologia i el seu projecte nacional», ha defensat la diputada ecosobiranista.

Per això, Més per Mallorca ha presentat esmenes a l’avantprojecte de llei de pressupostos de 2025 per a augmentar la quantia de les polítiques d’impuls social de la llengua catalana en 5 milions d’euros més, destacant les esmenes de partides per a la dinamització lingüística a les barriades (2,2 milions d’euros més), per a plans d’acollida lingüística a persones nouvingudes (150.000 euros més) o per a ajudes a creadors de contingut en català (150.000 euros més).

Així mateix, el partit ecosobiranista reclama també l’augment de les partides per a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, com ara l’increment de 22 milions d’euros per complir amb els 660 milions en 10 anys pel pla d'infraestructures, una partida per a la creació d’un centre d’alt rendiment de vela (1 milió d’euros), l’increment de les transferències als consells insulars per a l’ampliació dels recursos d’atenció a víctimes de la violència masclista (2 milions d’euros) així com partides per a la prevenció de la mateixa amb ‘aturades segures’ al transport públic (1 milió d’euros) i amb ‘punts liles’ als instituts (500.000 euros), i inversions per a la incorporació de 30 psicòlegs a atenció primària (1,5 milions d’euros) o la baixada de concerts privats de salut i augment de personal a atenció primària a Mallorca (50 milions d’euros), entre altres inversions.