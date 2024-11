MÉS demana eliminar el pressupost en promoció turística per reinvertir-lo en diversificació econòmica

Més per Mallorca ha presentat més esmenes a la Llei de Pressupostos del 2025 per tal d’eliminar les partides destinades a promoció turística i invertir-les en innovació i recerca. Defensa que, en un escenari de col·lapse com el que viuen les Illes Balears, el manteniment de polítiques de promoció turística per part del Govern Prohens, amb un import de 2 milions d’euros, «resulta incomprensible». A més, la formació també ha fet esmenes per invertir 14 milions d’euros més en innovació i recerca, per invertir 3 milions d’euros més en micropimes (empreses petites) i donar suport al teixit industrial, i per invertir 2 d’euros milions més en agricultura i pesca, entre altres.

«Necessitam abandonar el monocultiu turístic, transitar cap al decreixement turístic i diversificar l’economia del país», ha defensat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Per això, Més per Mallorca ha presentat una esmena a la totalitat a la partida prevista pel Govern Prohens en l’avantprojecte de llei de Pressupostos del 2025 en el qual es fixen 2 milions d’euros per a la promoció turística, concretament en l’assistència a fires com la World Travel Market o l’ITB de Berlín, i reclama que es reinverteixin el projectes d’innovació i recerca per tal de transitar cap a la diversificació econòmica.

Els ecosobiranistes consideren que les polítiques d’innovació, ara separades de les de recerca, haurien de ser estratègiques, però no tenen el pes que haurien de tenir no només en el conjunt del pressupost del Govern sinó de la conselleria titular. «No s'assumeix el problema de la dificultat d'execució d'inversions que té la conselleria i el conjunt del Govern, i l'anunci d'una Unitat Acceleradora d'Inversions o de Projectes Estratègics és un déjà vu incomplert del pressupost del 2024, i no es dona cap garantia que enguany tengui més èxit i a més s'ha considerat que s'ha de seguir l'experiència murciana que se centra en el suport a iniciatives privades en lloc de solucionar les mancances públiques», ha assegurat Apesteguia.

En aquest sentit, Més per Mallorca també ha presentat esmenes per incrementar el pressupost d’innovació i recerca en 14.038.301 milions d’euros més. En concret, destaquen les esmenes de 700.000 euros per a una bioincubadora al Parc Bit, 186.000 euros més en beques d’investigació, 200.000 euros més en projectes, 1 milió d’euros més en augment de personal investigador i de gestió i 10 milions d’euros per a un nou centre universitari a Nou Llevant, el Campus Palma Tech. Un projecte que, per a MÉS per Mallorca, fomentarà la diversificació econòmica, fent una transferència de coneixement entre la universitat i les empreses d'innovació.

Així també, en matèria d’empresa, ocupació i energia, Més per Mallorca ha presentat esmenes que sumen un total de 39,7 milions d’euros. En concret, destaquen les partides de 3,3 milions d’euros per l’adaptació dels nuclis al canvi climàtic, 2 milions d’euros de suport a micropimes, 1 milió d’euros de suport a la modernització del teixit industrial o 800.000 euros per a l’increment de la lluita contra la sinistralitat laboral, entre altres.

Finalment, en matèria d’agricultura i pesca, la formació ecosobiranista ha presentat esmenes com ara 1 milió d’euros per al suport al relleu del sector primari, 400.000 euros en ajudes per construir un escorxador d’aus cooperatiu a Inca o 500.000 euros per al suport a la creació de mercats pagesos als municipis.