El Fòrum de la Societat Civil no participarà en el Pacte per la Sostenibilitat fins que aquest no compti amb una metodologia «participativa, rigorosa i transparent»

El Fòrum de la Societat Civil, ha acordat per unanimitat en assemblea participativa, suspendre la seva presència a les meses del Pacte per la Sostenibilitat econòmica, social i ambiental convocades pel Govern, mentre no es produeixi un canvi total en la metodologia i criteris actuals, per a «evitar validar amb la seva presència el que ha resultat un procés que cataloguen de tecnocràtic, poc participatiu i amb moltes mancances en la representació dels interessos dels actors sense interès econòmic (societat civil) en el sector turístic, així com dels resultats i conclusions que se’n puguin derivar».

En els darrers mesos el Fòrum ha manifestat públicament de manera continuada la seva total preocupació per com s’estava desenvolupant el procés del Pacte per la Sostenibilitat, convocat el 22 de maig per la presidenta Marga Prohens i coordinat per Antoni Riera, director tècnic de la Fundació Impulsa, que la presidenta va anomenar persona de la seva total confiança i coordinador general de tot el procés.

Aquest procés, que havia de ser una oportunitat per a debatre, de forma oberta i participativa, com arribar a un model de societat balear més sostenible en termes econòmics, ambientals i socials, per part del Fòrum «el percebem com fonamentalment tecnocràtic, i poc participatiu, amb infrarepresentació de la societat civil i sobrerepresentació del sector empresarial turístic, amb un enfocament focalitzat exclusivament amb aquest sector, sense atendre al caràcter multisectorial de la sostenibilitat, i apartat totalment de la ciutadania».

Tal com va declarar el Fòrum el passat 15 d’octubre en el seu darrer comunicat, la metodologia inherent en aquest procés presenta «una mancança de transparència, rigor i coherència, ja des del seu inici». Les crítiques principals van en la línea de problemes en l’organització de les taules i aportació de la documentació per revisar, que es fa amb un marge de dies o fins i tot d’hores, convocatòries sovint cancel·lades o modificades, falta d’estandardització dels ritmes de treball i interpretació de la metodologia, falta d’actes ben redactades i una desigualtat clara de representació en la composició de les taules entre sectors amb interessos econòmics i sectors que no, el que fa que les propostes que van en la línea de motivar polítiques de decreixement quedin completament invisibilitzades o simplement no existeixen.

«Per sobre de tot, la ja patent no existència del grup d’experts que ha de revisar tots els documents resultants d’aquest procés, que era un dels punts centrals de la metodologia proposada pel senyor Riera, o l’evidència que aquest procés ha resultat ser un teatre d’ombres a darrere del qual el Govern segueix legislant en contra dels interessos que defensa el Fòrum de la Societat Civil (com es va veure dimarts passat al Parlament, amb l’aprovació de la llei de simplificació administrativa que permet la construcció a zones de risc d’inundació, esllavissades i incendis) han fet que el Fòrum decideixi suspendre cautelarment la seva participació en aquest procés fins que no es compleixin una sèrie de punts», han assenyalat.

Punts

Disposar d’un grup d’experts real, divers i reconegut, representatiu tant del sector privat com de la societat civil, que pugui realitzar la tasca d’assessorament i revisió de tota la documentació resultant, sota un prisma transversal, del que el Fòrum hi vol formar part activa.

Solucionar els problemes logístics inherents a les taules com ara la falta d’actes ben redactades, les convocatòries de darrera hora i els terminis insuficients de revisió de la documentació. Establir una coordinació de la feina unificada i compartida entre totes les taules, tinent coneixement de tota la documentació i DAFOS, que presentin les entitats de les meses de treball.

Una metodologia de debat que permeti tractar els problemes existents i àmpliament reconeguts, vinculats als impactes negatius del turisme, com la massificació, les dificultats per accedir a l’habitatge, la gentrificació, la pèrdua d’identitat personal i cultural o el monocultiu turístic, de forma transversal a totes les taules.

Una representació paritària en els participants de les taules, que tot i que a dia d’avui ja no tingui sentit donat que el procés ja està acabat, s’han de fer els majors esforços possibles per a representar els interessos de tothom dins dels documents resultants, deixant de banda la priorització dels interessos econòmics, per sobre els socials o mediambientals.

Un seguiment del procés transparent, des de l’aportació de documents i DAFOS i realització de la diagnosi inicial, fins a la validació del document final a través d’un debat generalitzat amb participació directe de totes les entitats que integren les meses.

La Llei de simplificació i racionalització administrativa, validada el passat dimarts dia 26 al Parlament de les Illes Balears sols amb els vots a favor del PP i VOX, és totalment incompatible a més d’antagònica, amb els criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental, que pretén aconseguir el Govern. Per la qual cosa des de el Fòrum demanem la seva derogació immediata.

El Fòrum de la Societat Civil considera que aquests criteris presentats, els quals ha vingut reinvindicant des de l’inici del procés, són «imprescindible i essencials per a garantir un debat real i transversal sobre el model balear que dugui a acords autèntics, més enllà de beneficiar als mateixos actors econòmics de sempre».

Per tant sol·liciten una vegada més que «es revisi el que considerem un disseny metodològic i unes eines de treball errònies, que a dia d’avui, acaben resultant en un procés que és una pèrdua de temps per a les entitats participants. Mentre no hi hagi un canvi constatable en tot procés, en la metodologia utilitzada i amb els seus objectius, el Fòrum de la Societat Civil, no participarà en les meses dels diferents grups de treball».