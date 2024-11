La UIB reprèn l'activitat lectiva a partir d'aquest dimecres horabaixa

Els serveis tècnics han aconseguit, la matinada d'aquest dimarts, restablir el subministrament per l’avaria a la xarxa elèctrica de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Després de comprovar el bon funcionament dels serveis afectats, es reprenen totes les activitats lectives del torn d’horabaixa previstes per a aquest dimecres, 27 de novembre, a tots els estudis oficials, no oficials i de formació permanent a tots els edificis del campus de Palma, i les classes per videoconferència a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

La matinada del 26 de novembre es va produir un curtcircuit a un element de protecció de la xarxa elèctrica de l'edifici Beatriu de Pinós. Aquest edifici inclou un node clau de la xarxa de mitjana tensió que connecta diversos edificis del campus. Com a conseqüència de l'avaria, una part significativa dels edificis del campus varen quedar sense subministrament elèctric, la qual cosa va afectar els serveis de llum, aigua, climatització, servidors i comunicacions, entre d’altres.

Des del primer moment, els tècnics han treballat de manera intensa per restablir el subministrament. Durant les tasques de reparació, durant les primeres hores de l’horabaixa d'aquest dimarts, es va produir una segona incidència també a l'edifici Beatriu de Pinós. Aquesta vegada, com a conseqüència de l’avaria inicial, va esclatar un conjunt de cel·les que actuen com a interruptors de seguretat a la xarxa de mitjana tensió.

Els tècnics varen iniciar tot d’una les tasques per substituir les cel·les afectades i assegurar el restabliment del servei elèctric de manera segura i definitiva. «Volem expressar l’agraïment sincer a Endesa pel suport crucial, especialment per la gestió ràpida i el subministrament dels recanvis necessaris per a la reparació», han remarcat.

No obstant això, dimarts es va prendre la decisió de suspendre les activitats lectives, ja que, entrada la nit, els tècnics continuaven fent feina. El restabliment total de la normalitat al subministrament i als serveis afectats no s’ha produït fins a la matinada.