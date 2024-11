La UIB analitza les mesures més efectives per a reduir el consum d'aigua dels turistes a hotels de Mallorca

Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) estudia els patrons de consum d'aigua dels turistes a les habitacions d'hotel, amb l'objectiu d'identificar les intervencions conductuals més efectives per a aconseguir un ús més sostenible de l'aigua.

L'estudi, que forma part d'un projecte europeu, es duu a terme gràcies a la col·laboració de tres hotels situats a Mallorca: Hotel Parque Nereida Suites (Capdepera); Alcudia Garden Aparthotel (Alcúdia) i Hotel Morito (Cala Millor), amb el suport de l'Ajuntament de Capdepera, a través de la Càtedra de Medi Ambient i Turisme, i la col·laboració de Gomez Group Metering.

L'estudi s'ha presentat aquest dimarts, 26 de novembre, en una roda de premsa al campus universitari en la qual han intervengut la doctora Dolores Tirado, investigadora principal del projecte; el senyor Javier Requena, de l'Hotel Parque Nereida Suites; el senyor Gabri Llobera, del Garden Hotels Group; la senyora Montse Saurina, de l'Hotel Morito; a més del doctor Bartolomé Deyá, degà de la Facultat de Turisme i codirector de la Càtedra de Medi Ambient i Turisme.

Control del consum durant les 24 hores

En aquests hotels s'han instal·lat més de 120 mesuradors digitals d'aigua en un total de 55 habitacions. Aquests mesuradors digitals comptabilitzen en temps real el consum realitzat a cada habitació, tant d'aigua calenta com d'aigua freda, i permeten monitorar de manera continuada (24 hores al dia) el consum d'aigua dels turistes durant tota l’estada.

La informació que s'obtengui a través d'aquest monitoratge permetrà determinar els patrons de consum d'aigua dels turistes, i servirà per a la identificació i selecció de les innovacions tècniques i de processos més efectius a l'hora de reduir aquest consum. A més, com que es tracta de comptadors intel·ligents, la instal·lació també permet detectar fuites o consums anòmals.

A més, els investigadors avaluen diferents intervencions conductuals amb l'objectiu d'identificar les més efectives a l'hora d'influir sobre el comportament dels turistes. Les intervencions conductuals consisteixen en la introducció de mesures que tenen per objectiu modificar el comportament dels turistes.

Fins ara, les investigacions sobre l'efectivitat de les intervencions conductuals per promoure la conservació de l'aigua entre els hostes d'hotels s'han centrat principalment en la reutilització de tovalloles, amb pocs estudis dirigits a la reducció directa del consum d'aigua.

Intervencions per a afavorir la millor decisió

Aquestes intervencions conductuals es realitzaran des de dues aproximacions diferents. D'una banda, s'implementaran els anomenats nudges. Aquestes intervencions consistiran a oferir al turista la possibilitat de comprometre's, d'una manera totalment voluntària, a l'estalvi d'aigua durant la seva estada.

D'altra banda, també s'analitzarà l'efectivitat dels anomenats boosts. Aquestes intervencions consistiran a introduir missatges informatius sobre la situació hídrica de l'illa, i de les diferents maneres de reduir el consum d'aigua a les habitacions.

També s'analitzarà la possible efectivitat de la implementació d'intervencions basades en incentius econòmics a aquells turistes que presentin patrons de consum més sostenibles.

Escassetat d'aigua i turisme

L'escassetat d'aigua constitueix un dels reptes mediambientals més importants i crítics per a les properes dècades, especialment per a moltes destinacions turístiques situades en zones costaneres i territoris insulars. Aquesta situació ha dut el sector hoteler a implementar un nombre important d'innovacions tècniques i de processos amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua a les seves instal·lacions.

No obstant això, diferents estudis han demostrat que una part important del consum d'aigua del sector turístic la realitzen directament els turistes. S'estima que al voltant d'una tercera part del consum d'aigua dels hotels es realitza a les habitacions, per la qual cosa la conscienciació dels turistes resulta crucial per reduir aquest consum.

Equip investigador

L'equip d'investigadors està integrat per la doctora Dolores Tirado, investigadora principal del projecte europeu, professora del Departament d'Economia Aplicada i membre del grup de recerca en Recursos Hídrics i Canvi Global; els professors del Departament d'Economia de l'Empresa com el doctor Bartolomé Deyá, degà de la Facultat de Turisme i codirector de la Càtedra de Medi Ambient i Turisme; el doctor Tomás Lejarraga, director del Laboratori de Ciència de la Decisió; la doctora Sofía López, membre del grup de recerca en Ciència de la Decisió; el doctor Gonzalo E. Sánchez Lima, professor de l'Escola Politècnica Superior del Litoral (Equador), i la doctoranda Viola Ammesdörfer.