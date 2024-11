El Moviment Feminista de Mallorca exigeix aturar «el terrorisme masclista»

Aquest dilluns s'han fet dues manifestacions amb motiu de la Diada contra la violència contra les dones. La segona manifestació, convocada pel Moviment Feminista de Mallorca ha sumat, també molta participació.

Així, encapçalades per una pancarta en la qual es podia llegir 'Aturem el terrorisme masclista' i tancada per un gran llençol blanc per a guardar simbòlicament un «espai per a les dones absents», han caminat les manifestants des de la plaça d'Espanya fins a la del Tub, envaint al seu pas un dels sentits de les avingudes.

Entre els presents hi havia representants dels sindicats UGT i CCOO i de diferents partits polítics, com les socialistes Mercedes Garrido, Patricia Gómez i Catalina Cladera o les conservadores Catalina Cirer, Lourdes Roca i Llorenç Bauzà. També ha estat present el delegat del Govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez.

«Cap agressió sense resposta», «No és no, la resta és violació», «No estem totes, falten les assassinades» o «Ens toquen a una, ens toquen a totes», han estat algunes de les consignes que s'han cridat.

A l'arribada a la plaça del Tub, dos de les organitzadores de la manifestació han llegit un manifest pujades a un petit escenari. «La violència de gènere no és un problema que afecti l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat», han començat, parafrasejant part de la llei de mesures de protecció integral de violència de gènere.

«Una llei que enguany compleix 20 anys, encara que sembla que com a societat no acabem d'assumir el seu primer paràgraf», han retret en el manifest, alhora que han lamentat que «poc s'ha fet i es fa per la prevenció».

«Falten els recursos i falta la voluntat. I la veritat és que necessitam tones de voluntat política i social per a erradicar el masclisme, que és l'arrel de la desigualtat i la base de la piràmide de les violències masclistes», han subratllat.

Des del Moviment Feminista també han advertit que les dones viuen «envoltades d'agressors, que són de tota mena, color i ideologies», i han fet al·lusió a Errejón, a Pelicot i als empresaris condemnats per prostitució de menors a Múrcia.

També han criticat un sistema judicial que «contínua ple de prejudicis i amb dinàmiques que acaben revictimitzant a les dones», així com a uns mitjans de comunicació que cobreixen la violència masclista «des de l'espectacle i el sensacionalisme».

Les manifestants, així mateix, han tengut paraules de record per a les dones valencianes que han estat víctimes de les conseqüències de la recent DANA, perquè «en situacions de catàstrofe sempre augmenta la violència contra els més vulnerables», i per a les iranianes, afganeses i palestines.

«Encara que a vegades sembli que feim un pas endavant i dos enrere, alcem la veu i cridem juntes una vegada més que fins que això no s'arregli ens tindran en peus de guerra. Som aquí per a salvar-nos i no abandonarem mai aquesta lluita, que és la de totes», han incidit les manifestants, els qui han conclòs llegint els noms de les dones i menors víctimes de violència masclista i vicària.