La Coordinadora Transfeminista es manifesta contra l'«aliança criminal» que conformen «el patriarcat i el capital»

Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Palma, en dues manifestacions, amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona.

La primera manifestació ha estat la de la Coordinadora Transfeminista, contra l'«aliança criminal» que conformen «el patriarcat i el capital».

Així ho han cridat al llarg del trajecte, des de la plaça d'Espanya fins a la de Cort, en una marxa en la qual també han clamat que les dones mortes a conseqüència de la violència masclista «no són mortes, són assassinades» i han cridat a l'«acció directa» contra el patriarcat.

El lema d'aquesta manifestació ha estat 'Contra la violència masclista, organitzem l'autodefensa feminista'. Per a la portaveu de la Coordinadora Transfeminista Saskia Vallori, això és necessari davant «l'amplificació dels discursos reaccionaris que estam veient i vivint, i davant el conseqüent augment de les violències masclistes i sexuals».

Vallori també ha subratllat la necessitat de tenir en compte que la violència masclista és «estructural» i que, per tant, «està legitimada per les institucions». «El capital i el patriarcat treballen junts per a assegurar que les dones de classe treballadora continuem amb la reproducció i les tasques de cures de manera gratuïta», ha advertit en declaracions als mitjans abans de començar el recorregut.

Així, ha instat totes les dones, especialment les de classe treballadora, a organitzar-se «no només els dies de protesta». «Només així podrem fer que la vergonya i la por canviïn de bàndol i siguin els agressors els qui no puguin sortir als carrers, i no les dones», ha dit.

La portaveu de la Coordinadora Tranfeminista ha cridat a la unitat, perquè és el que donarà al moviment «el poder de canviar les coses». «És més urgent que mai tornar a organitzar un moviment feminista unitari, que combati els discursos reaccionaris, que sigui combatiu i tengui un focus de classe», ha insistit Vallori.

Les manifestants han cobert el recorregut fins la plaça de Cort, on han continuat cantant consignes al ritme d'una batucada. «Patriarcat i capital, aliança criminal», «Contra el patriarcat, acció directa», «No són mortes, són assassinades», «Volem ser lliures, no valentes» o «Amb roba, sense roba, el meu cos no es toca», han estat algunes de les consignes que han cantat al llarg de la manifestació.

Les manifestants, a més de dues grans pancartes amb missatges similars --«Contra el patriarcat, autodefensa socialista» i «Contra la violència patriarcal, autodefensa i contraatac»-- han portat banderes vermelles i liles, així com estelades i de Palestina.

A la plaça de Cort han llegit un manifest en el qual han advertit l'existència de discursos que pretenen anar en contra del moviment feminista i dels seus avanços aconseguits pels drets de les dones.