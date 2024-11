Desapareixen els documents de consentiment informat en català dels hospitals de les Illes Balears

La plataforma Sanitaris per la Llengua denuncia que la Conselleria de Salut de les Illes Balears ha eliminat els documents de consentiment informat en català, ara només es poden llegir en castellà. Aquests papers els han de signar els pacients abans de sotmetre's a una intervenció invasiva, informen de forma entenedora de les conseqüències o riscs d’aquestes operacions.

El doctor Tomeu Ramis, secretari de Sanitaris per la Llengua, ha fet ressò de la situació que fa tres mesos que s’arrossega a través d’un fil a la xarxa X. Comença el fil explicant el motiu de l’existència d’aquest consentiment i com, al juliol, amb la implantació del nou sistema informàtic, SISN2+, «desapareixien els consentiments informats en català (a excepció de Son Espases, que fa servir un altre sistema informàtic)». A Son Llàtzer, Hospital d’Inca, Hospital de Manacor, Hospital Mateu Orfila, Hospital Can Misses i a la resta de centres sanitaris només s’hi troben els consentiments informats en castellà; en adonar-se, la plataforma a favor de la llengua catalana va reunir-se amb la consellera de Sanitat, Manuela García Romero.

La consellera és metge i va mostrar suport absolut a l’exigència dels Sanitaris per la Llengua i els va assegurar que «en dos mesos tornarien a estar disponibles», però, «fa més de tres mesos i no hem avançat gens en aquest camp», apunta Ramis.

Tomeu Ramis ha relatat que «tot i que no hi ha obligació legal per part dels centres de l'IB Salut de tenir-los en català, aquesta és la llengua pròpia de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera». Però, l'Obra Cultural Balear, que també s’ha sumat en aquesta denúncia cap a l'IB Salut i que qualifica com a «un forat negre per als drets lingüístics dels ciutadans», informa que «segons l'article 18 del Decret 49/2018 és obligatori oferir els formularis i qualsevol altre document similar en llengua catalana, la pròpia del país».

La plataforma de Sanitaris per la Llengua expressa que «la no-disponibilitat d’aquests documents en català vulnera l’autonomia i els drets dels pacients de les Illes, especialment d’aquells que tenen el català com a llengua preferent. S’ha de garantir que tots els pacients rebin una informació equitativa i adaptada per a prendre decisions informades i els documents en llengua pròpia són essencials per a assegurar aquests principis».