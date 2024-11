El Consell de Mallorca recorda a Raixa les 39 víctimes de violència masclista

El Consell de Mallorca ha dut a terme un acte solemne a Raixa per a honrar la memòria de les 39 dones assassinades a Mallorca des que es tenen registres oficials. Així, la institució insular se suma a les reivindicacions del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. La directora insular de Famílies, Ana Ferriol, ha llegit els noms de les víctimes i, tot seguit, tots els assistents s’han unit en un minut de silenci. El memorial ha estat acompanyat per les peces musicals del duet Almasola.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha expressat la profunda tristesa que generen aquestes pèrdues irreparables i ha assenyalat que les 39 dones, juntament amb un menor també víctima d’aquesta violència, «representen la cara més cruel d’una xacra que continua present en la nostra societat». Llorenç Galmés ha afirmat que davant aquesta situació «deim alt i clar que a Mallorca volem una terra lliure de violència, una societat igualitària, on les dones no tenguin por».

El president ha destacat «l’esforç» realitzat pel Consell en aquesta legislatura per a «enfortir els recursos destinats a l’atenció de les víctimes». Entre les mesures destacades, ha assenyalat l’ampliació del programa Aurora, que ha augmentat les places d’acollida, i la pròxima obertura del Centre Libertas, el primer centre de crisi per a víctimes de violència sexual a Mallorca, que oferirà atenció integral les 24 hores del dia. Galmés ha subratllat que aquestes accions demostren que «el compromís amb les víctimes és ferm i inqüestionable».

El president ha realitzat una ofrena floral en nom de la institució davant el monòlit principal del memorial inaugurat l’any passat. A l’acte també s’hi han unit representants d’altres institucions, reforçant el compromís col·lectiu en la lluita contra la violència masclista.