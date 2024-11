Els ciutadans de les Balears han aportat més de 500 propostes al Pacte per la Sostenibilitat

La plataforma en línia creada per a aportar idees, estudis o projectes a tractar en el marc del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears ha rebut un total de 576 propostes en els quatre mesos d'obertura a la ciutadania. Ara les 12 taules de treball debatran aquests continguts i seleccionaran les propostes que s'estimin oportunes.

El medi ambient, el transport i el turisme sostenible són els temes que més aportacions han rebut, amb un 42% del total. Concretament, la ciutadania de les Balears ha presentat 96 propostes en matèria de sostenibilitat ambiental, 84 en transport terrestre i 63 en demanda turística sostenible.

Els recursos naturals (61), la sostenibilitat social (58) i l'estratègia turística (55) componen el segon gran bloc d'aportacions rebudes al llarg dels quatre mesos que ha estat operatiu a la pàgina web que ha permès a la societat participar-hi activament en aquest procés de transformació del model actual.

Així mateix, s'han registrat 39 propostes en matèria de transport aeri i portuari, 34 en competitivitat turística i 33 relacionades amb els serveis i les infraestructures turística. Finalment, s'han presentat 19 propostes sobre la qualificació, la formació i el benestar social, mentre que tant la innovació i digitalització, com el patrimoni cultural, han registrat 17 aportacions cadascuna.

El 1r de juliol d'aquest any es va obrir el procés de recepció de material i va acabar el 1r de desembre. En aquests quatre mesos es varen registrar 590 persones (que podien actuar tant a títol personal com en representació d'una associació o col·lectiu) i es varen fer 576 aportacions que van des d'informes o estadístiques fins a propostes o projectes.

Un cop rebudes totes aquestes aportacions, les 12 taules de treball del Pacte per la Sostenibilitat han començat la fase d'anàlisi per tal de poder ser incloses en les directrius estratègiques i línies d’acció que s’aniran definint en els pròxims mesos per tal de conformar l’agenda de transició cap a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Baleres.

El Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears es va constituir el passat 22 de maig i hi participen representants dels sectors econòmics, les universitats, les administracions locals, els partits polítics i les entitats de la societat civil.

El resultat final de la tasca duta a terme pels diferents grups derivarà, en una segona fase, en un conjunt de directrius estratègiques i línies d’acció que, amb les aportacions dels altres grups, conformaran l’agenda de transició cap a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears.