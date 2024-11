Tres detenguts per explotar estrangers com a repartidors a Mallorca a tres euros l'hora

Agents de la Policia espanyola varen detenir dimecres passat tres persones, dos homes i una dona, com a presumptes autors dels delictes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació laboral, organització criminal, contra els drets dels treballadors, falsedat documental i amenaces, efectuant-se una de les detencions a Inca i les altres dues a Palma.

En una nota de premsa, la policia ha informat que el Grup Ucrif IV va rebre informació per part d'una persona estrangera que alertava sobre presumptes fets delictius relacionats amb fins d'explotació laboral. I després de quatre mesos d'investigació es va aconseguir identificar un grup criminal organitzat dedicat a captar treballadors a Colòmbia per a la seva explotació laboral a l'Estat espanyol.

Aquesta organització s'aprofitava de la situació de vulnerabilitat econòmica de les víctimes al país d'origen, traslladant-les a Mallorca sota falses promeses laborals.

Mètodes d'explotació

Un cop a l'Estat espanyol, a les víctimes se'ls assignava un compte d'usuari addicional d'una empresa de lliurament de comandes a domicili, on treballaven en condicions extremes: jornades laborals de 12 hores diàries, set dies de la setmana. Mitjançant coaccions i enganys, l'organització es quedava amb la major part dels seus ingressos, cosa que deixava els treballadors percebent tres euros per hora de treball, ha descobert la policia.

Per a mantenir aquesta situació de semiesclavitud, els delinqüents s'aprofitaven de la situació irregular dels treballadors. No formalitzaven cap contracte laboral ni oferien cobertura sanitària, deixant-los en una indefensió completa, alliçonant-los sobre com comportar-se i què declarar als controls policials.

Les víctimes eren obligades a tallar tot contacte amb les seves famílies i a eliminar la seva presència a les xarxes socials, amb l'objectiu d'aïllar-les completament i enfocar-les únicament al compliment de les jornades laborals. Vivien en condicions deplorables: quatre persones compartien una habitació, dormint en matalassos a terra.

Els treballadors eren traslladats a Inca, on se'ls assignava una motocicleta per a fer els repartiments.