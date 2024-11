La Coordinadora Obrera Sindical reclama justícia laboral per als Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) ha publicat un manifest, aquest divendres 22 de novembre, sobre la lluita pel reconeixement de la veritable categoria professional dels Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI), d'acord amb les competències i responsabilitats que assumeixen en el desenvolupament de la seva activitat.

La COS explica que «actualment, la formació i qualificació professional dels TCAI, emesa per l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), correspon al Nivell 3, que equival a un grau superior en termes acadèmics. No obstant això, malgrat els avenços en el Sistema Nacional de Salut (SNS) i l’actualització de les categories professionals d’altres col·lectius sanitaris, els TCAI continuen relegats a un nivell inferior, perpetuant una discriminació històrica i injustificada».

«Aquest col·lectiu, majoritàriament femení (al voltant del 90%), exerceix un paper essencial en l’atenció sanitària. Les funcions inclouen cures assistencials, gestió, docència i recerca, i participen de manera activa en equips multidisciplinaris de salut», apunta la COS. No obstant això, «ni la formació, ni la feina, ni el desenvolupament professional reben el reconeixement que mereixen. Aquesta situació no només afecta la nostra dignitat professional, sinó que també constitueix una discriminació per raó de gènere, en tractar-se d’un col·lectiu majoritàriament format per dones», reclama la COS.

A més, la COS recalca que aquest col·lectiu professional és «imprescindible no només en hospitals, sinó també en centres de salut, centres de dia, residències de persones grans i fins i tot en clíniques dentals. En aquests espais, els TCAI desenvolupen funcions autònomes de gran rellevància, sempre orientades a garantir la millor atenció possible als pacients i usuaris. La seva presència i tasques són fonamentals per al correcte funcionament d’aquestes institucions i per mantenir uns estàndards de qualitat assistencial adequats».

La COS explica que «en el context actual, aquesta problemàtica s’agreuja. Tot i les creixents responsabilitats i l’autonomia que requereixen les seves funcions, els TCAI no han aconseguit avançar cap a una titulació de Grau Superior, fet que limita les oportunitats laborals i l’estatus dins del sistema sanitari. Mentre altres professionals de l’àmbit de la salut han experimentat millores substancials en les seves categories i condicions, els TCAI romanen estancats».

«Aquesta lluita, que ja dura més de tres dècades, reflecteix no només la manca de voluntat política per corregir aquesta desigualtat, sinó també una invisibilització sistemàtica del valor i les aportacions d’aquest col·lectiu al Sistema Nacional de Salut. És hora de posar fi a aquesta discriminació, actualitzar les seves funcions, reconèixer el seu nivell acadèmic i professional i garantir que tots els treballadors del sistema sanitari siguin valorats de manera justa i equitativa», defensa la COS.