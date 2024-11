El Govern destina 2,5 milions d'euros a reparar les pèrdues i danys produïts per la DANA d'agost a Menorca

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres el conveni de col·laboració entre el Govern, per mitjà de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, i el Consell de Menorca en virtut del qual l'Executiu autonòmic destinarà 2,5 milions d'euros a reparar les pèrdues i els danys produïts per la DANA del passat 15 d'agost a Menorca.

En concret, aquesta suma es destinarà a reparar les pèrdues i danys en el territori dels municipis d’Es Mercadal i Alaior, i també els ocasionats en les carreteres, camins i infraestructures que són competència del Consell Insular de Menorca.

La mesura de l'elaboració del conveni autoritzat aquest divendres va ser aprovada en el Consell de Govern del passat 6 de setembre, pocs dies després del pas de la DANA per Menorca. En aquesta línia, l'Executiu autonòmic ha remarcat que d'aquesta manera "es fa efectiu el compromís anunciat des del primer moment de posar a la disposició dels ajuntaments d’Es Mercadal i Alaior, i també del Consell Insular de Menorca, ajudes de fons propis per al restabliment de la normalitat".

Des del Govern han recordat que, tot i que els efectes de la DANA van ser notables en el conjunt de les Balears, els municipis més afectats van ser Es Mercadal i Alaior. No es van produir danys personals, però sí materials, com per exemple inundacions en edificis, talls del subministrament elèctric, inundacions en la via pública, caigudes d'arbres, desbordament de torrents, danys en carreteres i danys relacionats amb els fenòmens costaners.

Els 2,5 milions d'euros contemplats en aquest conveni se sumen al contracte d'emergència del Govern signat amb l'empresa Tragsa a l'agost per un import de 8.500 euros per a fer els treballs de reparació en el camí de Tramuntana, i als 3,4 milions d'euros destinats a l'execució de les obres d'emergència per a restaurar zones afectades d'Alaior i Es Mercadal amb l'objectiu de recuperar els llits dels torrents i les àrees afectades pels desbordaments, i assegurar la protecció de les àrees més vulnerables.