UGT recorda les víctimes del polvorí de Sant Ferran, l'accident laboral més greu de la història de les Balears

UGT Illes Balears ha homenatjat aquest divendres amb una ofrena floral als 97 treballadors i treballadores, la majoria dones i nines, que varen morir el 25 de novembre de 1895 en l'accident laboral del polvorí de Sant Ferran, el més greu de la història de Balears.

Durant l'homenatge al cementeri de Palma, UGT ha recordat també les 13 persones que han mort aquest any mentre treballaven, es dirigien al seu lloc de treball o tornaven de treballar. El sindicat ha denunciat que tot i que s'ha reduït el nombre d'accidents laborals aquest any, les Balears continuen sent la comunitat autònoma amb més sinistralitat en relació amb el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, per la qual cosa ha demanat a les empreses més inversió en prevenció de riscos. En concret, l'arxipèlag ha registrat un total de 17.454 accidents durant la jornada laboral entre el gener i el setembre d'aquest any, fet que implica un descens del 3,3% en comparació al mateix període de l'any passat.

UGT ha insistit que la tragèdia del polvorí de Sant Ferran «no s'ha d'oblidar perquè no es pot permetre que torni a passar una negligència empresarial com la que es va cometre fa 129 anys». L'accident laboral va tenir lloc en una zona propera on ara està l'edifici d'Hisenda mentre un centenar de persones treballadores estaven recuperant pólvora i altres materials obsolets que havien servit de munició a l'Exèrcit espanyol.

Les mesures de prevenció eren pràcticament inexistents. Es va calcular que en el moment de l'explosió hi devia haver més de 100 quilograms de pólvora als peus dels treballadors. Una detonació va desencadenar la tragèdia.

Prop de cinquanta treballadors, gairebé totes dones i nines, varen morir a l'instant. La resta, ho varen fer en poques hores o dies, sense que hi hagi constància que hi hagués supervivents. Només havia passat un mes des que un empresari català, Gabriel Padrós, havia aconseguit el contracte de l'exèrcit per a inutilitzar armament. «Si hagués aplicat les mesures de prevenció d'aquella època, probablement no hauria passat una desgràcia de tal magnitud», apunta UGT.