El GOB demana paralitzar de manera «total i urgent» els expedients de legalització en zones inundables

La paralització total i urgent de tots els expedients de legalització en zones inundables és l’exigència del GOB Mallorca als ajuntaments de les Illes Balears, que estan rebent sol·licituds per a legalitzar construccions fora d’ordenació, algunes de les quals es troben situades en zones inundables. El decret llei del Govern Prohens, aprovat al maig, permet que això passi, malgrat els greus riscos que comporta.

Per aquest motiu, el GOB també exigeix una suspensió cautelar dels expedients que ja estan en tràmit o s’hagin resolt (si escau), almenys fins que hi hagi una resolució clara de les determinacions del projecte de llei i fins que s’aprovi definitivament la revisió de la delimitació de les àrees inundables o potencialment inundables. Només a Palma ja s’han presentat nou sol·licituds de legalització de grans construccions unifamiliars, almenys dues de les quals es troben en una zona potencialment inundable d’acord amb la cartografia del Pla Hidrològic de les Illes Balears.

«Després de la tragèdia de València, el PP ha canviat de postura i s’ha obert a prohibir noves edificacions en sòls inundables, però en cap cas a paralitzar la legalització de les ja construïdes, una irresponsabilitat més d’un Govern que no es pren seriosament l’emergència climàtica i les seves terribles conseqüències», han explicat.

No obstant això, el GOB remarca que «al mateix temps impulsa una revisió de la delimitació de les zones inundables i potencialment inundables -que ja estan delimitades a les Balears. Sabent la intenció inicial manifestada, fa témer que la revisió sigui per a reduir els límits de les zones inundables allà on hi hagi conflictes d’interessos».

Els ecologistes assenyalen que és ben al contrari: «si es fa una revisió de zones inundables cal tenir present que els enormes volums d’aigua caiguts a València poden ser cada vegada més freqüents, d’acord amb les indicacions científiques. Per tant, aquestes àrees de risc haurien de tendir a créixer i no a reduir-se. Motiu que hauria de justificar una moratòria en noves construccions i en legalitzacions de zones dins o properes als espais avui marcats com inundables».

A més, el GOB apunta que «tot i que la Llei d’Energia i Canvi Climàtic dicta que el Consell Balear del Clima ha de reunir-se dues vegades a l’any, el Govern ni tan sols l’ha convocat en el que portem de legislatura».

Cal recordar que el Comitè d’Experts en Canvi Climàtic de les Illes Balears, òrgan col·legiat que assessora el Govern en aquesta matèria, ja ha demanat frenar aquest projecte de llei pel negatiu impacte que pot tenir en els reptes sobre el canvi climàtic.

«La nostra societat necessita amb urgència que les institucions públiques abandonin el negacionisme climàtic, que deixin de legislar per afavorir el negoci immobiliari-especulatiu, i que els ajuntaments facin una passa ferma per evitar situacions d’inseguretat jurídica i riscos per a vides humanes», han conclòs.