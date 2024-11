El Fòrum de la Societat Civil s'oposa a les legalitzacions en rústic i zones inundables

El Fòrum de la Societat Civil ha expressat aquest dimecres la seva oposició a les legalitzacions en sòl rústic i zones inundables en virtut del decret de simplificació administrativa, que arriba dimarts que ve al ple del Parlament.

En un comunicat, l'entitat ha demanat que l'aplicació del decret no permeti la legalització de cases, moltes d'elles grans xalets amb piscines, o fins i tot amb instal·lacions esportives, construïdes il·legalment, en alguns casos amb llicències turístiques, localitzades en zones o parcel·les declarades inundables o en àrees de prevenció de riscos. El Fòrum estén la prohibició a noves construccions, sense possibilitat d'excepcions.

Les possibilitats actuals són per a l'entitat, «una falta de respecte i consideració a la memòria dels 13 morts de la torrentada de Sant Llorenç i als més de 220 morts de les inundacions a València».

El Fòrum ha cridat l'atenció sobre el fet que la construcció o legalització en aquestes àrees «posa en perill vides humanes».

Segons el parer del Fòrum, el decret planteja mesures que suposen un pas enrere en la transició de l'arxipèlag cap a un model més resilient i adaptat al canvi climàtic.

«Desgraciadament, hem viscut diverses experiències recents de fenòmens meteorològics que han deixat greus danys personals, ambientals i econòmics», han afegit en referència, a més de la torrentada de Sant Llorenç, al cap de fibló a Banyalbufar l'agost del 2020, al temporal Juliette de febrer de 2023 o l'última DANA que a l'octubre va afectar diversos punts de Mallorca.

Per al Fòrum, l'esperit del decret és incoherent amb el projecte de sostenibilitat econòmica, ambiental i social que, en paral·lel, el Govern està promovent a través de la Mesa per al Pacte per la Sostenibilitat.