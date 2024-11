PSIB: «El PP hauria d’haver après la lliçó del que va passar a Sant Llorenç i ara ha passat a València»

La Junta de Portaveus del Parlament ha inclòs en l’ordre del dia del pròxim ple el debat i votació de la llei de simplificació administrativa, davant la qual cosa el portaveu parlamentari socialista, Iago Negueruela, ha demanat al Govern que aprofiti l’oportunitat per «rectificar de veres i cercar un acord relatiu a les edificacions en zones inundables en què no hi hagi ni guanyadors ni perdedors, i en el qual guanyi el territori de les illes i la protecció de la vida de la gent».

Aquest dimarts, 19 de novembre, els partits d’esquerra van enviar al vicepresident del Govern, Antoni Costa, una nova proposta per a la negociació sobre les edificacions en zones inundables, i esperen una resposta de Costa amb l’objectiu d’avançar «en aspectes que la ciutadania té molt clars, com és el fet que determinades construccions en zones inundables no hi haurien de ser».

La proposta de tota l’esquerra és que no hi hagi noves construccions en zones inundables, tampoc equipaments i que no es legalitzin les edificacions fora d’ordenació en aquestes zones de risc. «És, per tant, una proposta que va més enllà de la que feia inicialment el Govern», assegura Negueruela.

El portaveu del PSIB ha demanat al Govern «un esforç per arribar a un acord sincer», tenint en compte que el PP «no hauria d’haver permès construir en inundables des del mes de maig, perquè tot i el que ha passat a València, haurien d’haver après la lliçó del que va passar també a Sant Llorenç».