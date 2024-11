El Consell de Mallorca i la Fundació Deixalles lliuren els premis de moda elaborada amb roba reciclada

El Consell de Mallorca ha participat aquest dimarts en el lliurament dels premis de la IX Marató de Reciclatge Creatiu de Roba, una activitat promoguda per la Fundació Deixalles, l'Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears i la Institució insular. Aquesta iniciativa té com a objectiu «conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de practicar el reciclatge tèxtil per reduir el volum de residus generats i contribuir, d'aquesta manera, a la preservació mediambiental».

A l'acte han assistit el vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi rural i Esports, Pedro Bestard; la directora de la Fundació Deixalles, Xesca Martí, i el director de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, Miquel Oliver.

El primer premi, amb una dotació de 600 euros, ha recaigut en Annabel Comas i Jane Frances Sutcleffe; el segon premi ha estat per a Irene Álvarez Sánchez i Joana Maria Ferrer Amengual (300 euros) i el tercer premi (100 euros) s’ha atorgat a Maria José Quizhpe Cajas i Alba Patricia Cajas Torres.

El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi rural i Esports, Pedro Bestard, ha felicitat els guardonats i la resta de participants per «la capacitat de crear dissenys nous basats en l'aprofitament de material i demostrar-nos que les peces usades que tots tenim per casa es poden reutilitzar i donar-los un segon ús».

Premi a la creativitat i aprofitament del material

En la marató d'enguany han participat 10 grups i un total de 17 persones. Així, durant una intensa jornada de 9 hores, els participants varen poder crear el seu conjunt a partir dels 400 kg de roba que va aportar la Fundació Deixalles.

Els premis han estat atorgats per un jurat format per representants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, del Departament de Medi Ambient, Medi rural i Esports del Consell de Mallorca, de la Fundació Deixalles i per una dissenyadora experta en dissenys i teixits antics.

Els criteris seguits, segons les bases del certamen, han estat «la creativitat dels dissenys, l'estat de finalització de les peces, la portabilitat del model dissenyat i la quantitat de residus emprats».