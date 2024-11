Pimeco i Pimem ploren la mort del seu fundador, Demetrio Peña

Ha mort el fundador de Pimem i Pimeco, Demetrio Peña. Lluitador incansable pels interessos de les pimes i pioner de l’associacionisme comercial de Mallorca. Fundador de Deixalles, primera gran experiència del reciclatge a la nostra illa.

Demetrio Peña ens ha deixat a 85 anys i després d’una vida dedicada a l’activisme empresarial i comercial. «Amb el cap, el cor i les mans posades en defensar els interessos de les pimes de Mallorca i els petits comerços de la nostra illa, Peña és i serà el referent històric dels socis i sòcies de la nostra patronal», assenyala Pimem.

La seva història comença en un acte de rebel·lia i no satisfet amb la creació d’una gran patronal tot just acabada la dictadura comença a posar els fonaments per defensar les petites i mitjanes empreses i els comerços de Mallorca. Els interessos dels petits no eren els mateixos que els dels grans i Demetrio Peña va ser un pioner, un visionari que va actuar en conseqüència. És en aquest context que planta cara a la gran patronal i neix Pimeco i 10 anys després, amb la mateixa filosofia Pimem. Era el 1977.

De la mà de Demetrio Peña han estat bastants els enfrontaments de Pimeco i Pimem amb l’administració i amb l’objectiu de defensar sempre els interessos dels més petits, fossin comerciants i/o empresaris. «El fundador de la nostra patronal va protagonitzar el primer gran tancament del comerç a les Illes en un moment difícil posant de relleu com d’important era la unió entre les pimes i comerciants de Mallorca una filosofia que ens ha arribat fins a dia d’avui», destaquen des de Pimem.

Segurament, l’eslogan que presideix a dia d’avui Pimem, 'Junts som més grans', és el seu llegat i la millor manera d’entendre l’esperit combatiu del fundador de la patronal.

L'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (Pimeco) també està de dol per la mort del seu fundador Demetrio Peña. «La seva absència deixa un buit impossible de substituir, però el seu llegat perdurarà en cada acció i projecte que va impulsar amb visió i dedicació», remarquen.

«Demetrio Peña va ser molt més que un líder. Va ser un pioner, un defensor incansable del comerç de proximitat i una ànima inspiradora per a tots aquells que han format part de Pimeco. L’any 1977, quan la creació d’associacions començava a ser legalitzada, va fundar Pimeco, dotant als petits i mitjans comerciants de Mallorca d’una veu pròpia i d’un espai comú on unir esforços i somnis», han assenyalat.

A més, expliquen que, juntament amb Pep Capó, va teixir relacions sòlides amb altres associacions de pimes a tot l'Estat espanyol des de Catalunya fins a Andalusia, consolidant una xarxa de col·laboració que enfortiria el sector durant dècades. A més, va ser el promotor de Conapi, precursor d’importants iniciatives per al teixit comercial. A Mallorca, sota el seu lideratge, es varen crear associacions de carrer i de poble, sent el Carrer Sindicat de Palma la primera organització que es va adherir a la iniciativa de Pimeco.

Un dels episodis més memorables de la seva trajectòria va ser la vaga de comerç organitzada al costat d'Afedeco contra la implantació d’El Corte Inglés a Palma. Amb valentia, Demetrio va liderar el tancament massiu de més del 90% del petit comerç de Mallorca, incloent-hi els mercats municipals, en una fita històrica que va demostrar la força i la unió dels comerciants locals.

El seu esperit emprenedor també el va portar a ser un impulsor de projectes innovadors, com la targeta 'Compra fàcil', una iniciativa llançada l’any 2008 juntament amb Sa Nostra i Afedeco, que va permetre finançar compres sense interessos, fomentant el consum en moments d’incertesa econòmica.

A més, Peña va tenir un paper clau en la creació de la fundació IBI Comerç, desenvolupada en col·laboració amb altres organitzacions del sector. Aquesta entitat va néixer amb el propòsit de promoure el comerç local i donar suport als empresaris en un entorn cada vegada més competitiu.

L’actual presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, comenta que Demetrio Peña va ser molt més que un fundador: «va ensenyar que liderar és escoltar, servir i lluitar amb dignitat. Si avui Pimeco és un pilar fonamental per al comerç mallorquí, és gràcies a ell. El seu llegat ens impulsa a continuar, a no oblidar mai d’on venim ni cap a on volem anar».

«Demetrio Peña era un sindicalista dins una patronal. Home lluitador, amb molta força que va fer molt pel petit comerç», afirma Bernat Coll, qui va ser president de Pimeco de 2008 a 2018.

Un altre expresident de la patronal i actual director general de comerç de Palma, Toni Fuster, recorda unes paraules de Peña: «No volem ciutats de cartró pedra. Una frase que mai oblidaré. Volem ciutats vives amb petit comerç. Demetrio Peña va ser un lluitador a favor de les ciutas amb identitat pròpia».

Un altre expresident de Pimeco, Bernat Busquets, defineix Peña com un home lluitador, de comerç que feia feina per a donar vida a les ciutats a través del comerç.

Per a Pere Ferrer, president de Pimeco des de 2005 a 2008, Peña va ser una persona única que va contribuir de forma excepcional a la societat. Generós, creatiu i pioner, va fundar la Fundació Deixalles i també va crear la primera targeta de compra ajornada del petit comerç. Per a Guillem Mas, Demetrio Peña era l'essència de l’associacionisme i al cor portava al petit comerç.

Aquells que el van conèixer i que varen fer feina amb ell, com Antonio Villalonga, recorden Peña com una persona excepcional, un activista i una persona de carrer. La seva dedicació reflectia un nou model de relació amb les administracions, els sindicats i la ciutadania. Era una figura inspiradora, compromesa amb la defensa dels interessos del comerç local. Pep Capó, exsecretari de Pimeco, el defineix com l’ànima mater de l’associació, el visionari que va donar forma a totes les seves iniciatives.

«El llegat de Demetrio Peña és el fonament sobre el qual continuarem treballant per honorar la seva memòria i mantenir viu l’esperit que ell va imprimir a la nostra associació», conclou Pimeco.