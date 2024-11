L’Església de Mallorca destinarà tota la col·lecta d’aquest cap de setmana als damnificats per la DANA del País Valencià. Així, continuant amb l’ajuda urgent que des d’un primer moment va posar en marxa la Diòcesi mitjançant Càritas Mallorca, l'Església «vol fer efectiva la seva solidaritat i proximitat» amb els ciutadans que estan sofrint les conseqüències de la catàstrofe.

Per això, el Bisbat de Mallorca ha informat que les aportacions de la campanya de l’Església Diocesana que els fidels facin durant les misses dels dies 16 i 17 de novembre, coincidint amb la VIII Jornada Mundial dels Pobres, seran transferides a l'Arxidiòcesi de València, a través de l'administració diocesana, perquè siguin destinades a la població afectada.

El Bisbe, en el seu escrit dirigit a la cúria i responsables de les 151 parròquies i altres llocs de culte de la Diòcesi de Mallorca, ha afirmat que «no hem de deixar de pregar i manifestar la nostra solidaritat». No obstant això, ha dit «encara hem de fer més». Així, Taltavull ha explicat que «la necessitat d’ajuda que té la població afectada és molt gran i serà molt difícil sortir-ne aviat per la magnitud de la destrossa humana i material que hi ha» i ha continuat «en aquests moments i des d’aquí és important que ens unim en un gest de comunió i oferir-los els diners que el Dia de l’Església Diocesana recolliríem per a la nostra Diòcesi». I ha asseverat «ara són ells els qui més necessiten aquesta ajuda econòmica».

L’Església de Mallorca ha manifestat així «tot el seu suport, pregària i solidaritat amb els afectats i agraeix tanta resposta i disponibilitat tant de donatius com d’ajudes que hi ha hagut i segueix havent-hi».