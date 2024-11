El Govern proposa sancionar amb 300.000 euros l'esdeveniment de llibertat terapèutica amb Miguel Bosé i Josep Pàmies

El Govern de Marga Prohens ha proposat sancionar amb 300.001 euros l'esdeveniment de llibertat terapèutic, que es va celebrar el passat 26 de juliol, a Esporles, amb la participació de Miguel Bosé i Josep Pàmies.

Segons ha avançat 'Diario de Mallorca' i han confirmat fonts de la Conselleria de Salut, fa ja 15 dies, es va enviar una notificació administrativa a l’Associació Dolça Revolució, comunicant-li l'inici de l'expedient sancionador, per «informar i promoure l'ús de medicaments no autoritzats». En concret, per parlar del clorit sòdic com un medicament autoritzat, sense ser-ho, per a curar malalties com, per exemple, el càncer, l'esclerosi o l'ELA.

Perquè, l'article 111.2 del Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, considera com a infracció «molt greu» realitzar promoció, informació o publicitat de medicaments no autoritzats o sense que tals activitats s'ajustin al que es disposa en aquesta llei o en la legislació general sobre publicitat, han detallat.

L'obertura de l'expedient sancionador donava a l'entitat 15 dies per a presentar al·legacions, malgrat que, segons les mateixes fonts, «ni tan sols han obert encara la notificació de sanció». Per això, s'ha decidit donar 15 dies més a l’Associació Dolça Revolució perquè, si volen, puguin presentar al·legacions. En cas de no fer-ho, han precisat des de la Conselleria, la sanció de 300.001 euros serà definitiva i, enfront d'ella, només caldrà pagar o interposar recursos judicials.

En aquest sentit, han considerat important rememorar que la Conselleria de Salut, dies abans de la celebració de l'acte, després de conèixer la convocatòria d'aquest, va enviar a l’Associació Dolça Revolució, un requeriment d'advertiment del compliment de la normativa vigent en relació amb la promoció de medicaments il·legals i remeis no autoritzats, ni d'eficàcia i seguretat comprovada, informant-los de la responsabilitat en la qual podrien incórrer.

De fet, com han apuntat, en el mateix escrit es va recordar que l’Associació ja havia estat sancionada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per la comissió d'una infracció greu consistent a donar publicitat i promoció intencionades del medicament clorit de sodi sense els advertiments previs que comporta per a la salut, sanció que el Tribunal Superior de Justícia de Barcelona, en sentència de 8 de novembre de 2022, va ratificar.