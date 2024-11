L'EMT organitza una recollida d'aliments i joguines per Nadal

L'EMT Palma ha posat en marxa una campanya solidària de Nadal per a recollir joguines, aliments i altres productes higiènics de primera necessitat en les seves oficines, que repartiran les entitats SOS Mamàs i Mallorca Sense Fam.

Des d'aquest divendres i fins al pròxim 3 de gener, les persones que vulguin contribuir poden portar les seves donacions a les oficines de l'EMT Palma -al carrer Anselm Clavé número 5-, de dilluns a dijous de 08.15 a 17.00 hores i el divendres fins a les 15.00 hores, segons ha indicat l'Ajuntament de Palma.

El regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, i el gerent de l'EMT Palma, Juanjo Elías, han presentat la campanya al costat de la presidenta de Mallorca Sense Fam, Catalina Aguiló, i el president de SOS Mamàs, Saturnino Cantero, dues organitzacions que treballen a Mallorca per a ajudar a famílies en situació de vulnerabilitat.

Entre els productes d'alimentació més necessaris destaquen arròs, pasta, sucre, oli de gira-sol i alimentació infantil -potets de fruita i verdura, sobretot-. D'altra banda, es recullen joguines noves o en bon estat per a repartir per Nadal, així com productes d'higiene bàsics tant per a nens com adults, entre els quals figuren raspalls de dents, pasta, gel, bolquers, tovalloletes.

Mallorca Sense Fam va néixer com una associació sense ànim de lucre en 2009, com a resposta a la pobresa que la crisi de 2008 va generar i amb l'objectiu i la voluntat de sensibilitzar a la societat mallorquina davant aquest greu problema. En 2023 van atendre directament més de 20.000 persones beneficiàries. També van col·laborar amb altres entitats en l'atenció a més de 1.700 persones més.

SOS Mamàs Balears va néixer en 2011 i disposa de menjador social en el qual atenen en set seus a més de 14.000 persones a l'any. Recullen diversos productes i objectes, com ara roba o joguines, i organitzen campanyes per Nadal.