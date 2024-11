Obert el termini de sol·licituds per a les ajudes al lloguer a les Illes Balears

El Govern ha obert el termini per a presentar sol·licituds per a les ajudes al lloguer de 2024 a les Balears, a partir d’aquest divendres i fins el proper 15 de desembre (fins a les 23.59 hores). Per a fer la sol·licitud i accedir a la informació de la convocatòria, es pot consultar la pàgina web www.ajudeslloguer.caib.es habilitada per la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura.

La nova convocatòria de les ajudes, publicada al BOIB el 12 d’octubre passat, té inicialment una dotació de 9,2 milions d'euros, amb una aportació de fons estatals de 7 milions a través del Pla Estatal d'Habitatge i 2,2 milions de fons propis de la Comunitat Autònoma.

D'acord amb les condicions establertes pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, aquestes ajudes cobreixen un màxim del 50 % de la renda de lloguers mensuals de fins a 900 euros, amb un límit d'ajuda per habitatge de 3.000 euros anuals.

Així mateix, es mantenen també els límits d'ingressos establerts per poder acollir-se a la convocatòria. Com a regla general, els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors a 25.200 euros anuals, tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

Aquest límit s'augmenta en determinats casos: fins als 33.600 euros (quatre vegades l'IPREM) si es tracta d'una família nombrosa de categoria general, persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme; i fins als 42.000 euros (cinc vegades l'IPREM) en el cas de famílies nombroses de categoria especial o persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %.

A la pàgina web www.ajudeslloguer.caib.es es pot consultar la informació relativa a les ajudes i tramitar les sol·licituds de forma telemàtica. A més, es podrà demanar cita presencial per a totes les persones que requereixin suport en la tramitació.

Els requisits per optar a les ajudes són, entre uns altres: ser titular d'un contracte de lloguer d'un habitatge; constituir l’habitatge llogat la residència habitual i permanent de la persona sol·licitant; tenir els titulars del contracte la nacionalitat espanyola o la residència legal; complir amb els requisits d'ingressos màxims establerts, ser la renda màxima del lloguer igual o inferior als 900 euros mensuals i estar al corrent del pagament de les rendes del lloguer en el moment de la sol·licitud.

Així mateix, la persona beneficiària haurà de destinar aquesta ajuda obligatòriament al pagament de la renda. Aquestes ajudes no són compatibles amb cap altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla Estatal per a l'Accés a l'Habitatge 2022-2025, ni amb les que, per aquesta mateixa finalitat, puguin concedir la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les entitats locals o qualsevol altra Administració o entitat pública.

No es consideren afectats per aquesta incompatibilitat els supòsits excepcionals d'ajudes a víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, persones objecte de desnonament de l'habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables, així com les persones perceptores de prestacions no contributives de la seguretat social ni les beneficiàries de l'ingrés mínim vital.