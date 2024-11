L’STEI Intersindical reclama que les famílies monoparentals tenguin un permís per naixement de 26 setmanes

Fa pocs dies el Tribunal Constitucional espanyol va dictaminar que les famílies monoparentals poden ampliar el permís per naixement i cura de fills fins a un total de 26 setmanes, de manera que se suma el permís de l’altre progenitor. Aquesta sentència del Constitucional està pendent de publicació en el BOE.

Per altra banda, a mitjan mes d’octubre la Sala 4 del Contenciós del Tribunal Suprem reconegué el dret de les famílies monoparentals a doblar aquest permís, per a evitar la discriminació dels infants acabats de néixer, en reconèixer el dret d’una professora.

Cal tenir present que, en aquests moments es tramita al Congrés espanyol, la Llei de Famílies, depenent del Ministeri de Drets Socials, que també reconeix el permís de 26 setmanes a les famílies monoparentals que es regeixen per l’Estatut dels Treballadors.

Per aquest motiu, l’STEI Intersindical ha registrat un ofici en què sol·licita que l’Administració reconegui de manera immediata aquest dret perquè les famílies monoparentals puguin gaudir de l’ampliació del permís, un cop ha estat reconegut pel tribunal amb el rang màxim en el marc jurídic de l’Estat. De fet, ja hi ha persones afectades per la impossibilitat d’ampliar el permís.

El sindicat ha remarcat que continuarà fent feina per a «defensar els drets dels menors» i perquè «la conciliació familiar sigui una realitat a l’abast de totes les treballadores i treballadors de les Illes».