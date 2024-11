Vicenç Vidal: «La hipocresia de la presidenta Prohens pot matar mallorquins en el futur»

Vicenç Vidal, el diputat de Més per Mallorca adscrit al Grup Plurinacional Sumar al Congrés, ha criticat durament aquest dijous a Madrid «les mesures simplificadores i irresponsables del PP balear respecte a les zones inundables» i ha qualificat «d'un conill sota el capell» la proposta del govern de Marga Prohens de legalitzar els habitatges en territori inundable, «però amb l'obligació d'escripturar en perill».

Vidal ha recordat que el dia que la DANA va arrasar València «encara no es té del tot clar on parava Mazón», però «allò que és claríssim és que el PP i Vox a les Illes Balears eren a la comissió on es tramitava la posada en marxa del projecte de llei de simplificació administrativa». Una llei que el diputat ha definit com a «especulativa, ambientalment agressiva però sobretot d'alt risc per a la seguretat de la ciutadania».

El diputat a la cambra baixa ha clos la seva roda de premsa, visiblement molest, afirmant que «més enllà de consideracions rellevants com la privatització de llicències urbanístiques o la desregularització del Domini Públic Hidràulic hi ha quelcom clau: la hipocresia de la presidenta Prohens en aquesta qüestió pot matar mallorquins en el futur».