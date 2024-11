El Pi: «No podem deixar de banda als menors no acompanyats, però l'Estat s'hi ha de sumar»

La consellera d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Magdalena Vives, ha reclamat que el Govern central reformuli la llei d’estrangeria, a la Unió Europea que augmenti els controls a les fronteres i que els països emissors es facin càrrec dels seus ciutadans.

«Nosaltres estam completament en contra de tota classe d’assetjament o criminalització dels infants, siguin migrants no acompanyants o no. Però hem de reconèixer que actualment estan arribant molts de menors en pasteres i no tenim prou recursos per acollir-los a tots», explica la consellera insular. «Ara mateix tenim una arribada descontrolada de pasteres».

«No els podem deixar de banda i, els hem d’acollir, però l’Estat ens ha d’ajudar amb més recursos per fer-hi front», explica. «L’Estat ha de ser valent i ajudar a les comunitats autònomes per gestionar aquest problema dels menors migrants».

Per això, la formació demana que es dugui a terme una llei d’estrangeria. «Una modificació que doni solució al problema de l’arribada de migrants. Necessitam més controls i que Europa es banyi i també posi de la seva part i ofereixi una solució. A més, haurien d’obligar als països emissors d’aquests migrants que, una vegada arribats a les nostres costes siguin ells els que es facin càrrec, amb tot el que suposa», conclou Vives.