Una eina permet comprovar si vivim en una zona inundable

La DANA que ha assolat diversos pobles del País Valencià ocasionant la mort de més de 200 persones i innumerables pèrdues materials ha fet que ens plantegem si la nostra casa es troba en una zona inundable.

Per això, una eina que permet comprovar el risc d'inundacions per a la població, elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica, és molt útil. Es tracta d'una web on es pot comprovar quines són les zones més inundables de l'Estat espanyol en un període de 10, 100 o 500 anys.

Per a consultar-la, només cal accedir al Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI), per a trobar dades actualitzades sobre el risc de patir inundacions arreu de l'Estat.

A la part superior de la pantalla s'ha de prémer l'apartat d'Arbre de serveis. Això obrirà un menú, on s'ha d'accedir a Àrees de risc potencial significatiu d'inundacions, i dins obrir a carpeta Inundacions d'origen fluvial, i després anar a Mapes de perillositat. Aquí hi ha diverses opcions de Perillositat per inundació fluvial.

L'eina també facilita informació sobre el risc d'inundacions per a les activitats econòmiques, així com els punts d'especial importància. Cal destacar que el Ministeri per a la Transició Ecològica assenyala que 111 Punts d'especial importància estan situats en zona inundable de les Balears. D'aquests, 18 tenen la consideració de llocs de concurrència destacada perquè poden arribar a concentrar un nombre elevat de persones com per exemple sis centres comercials, dos centres religiosos i 10 instal·lacions esportives.