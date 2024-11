Els ambientòlegs demanen que la nova llei del litoral estigui més enfocada a la protecció i conservació del medi ambient

El Col·legi d’Ambientòlegs de les Illes Balears (COAMBIB) ha presentat, dins del termini de consulta pública, un total de setze al·legacions a l’avantprojecte de llei d’ordenació i gestió integral del litoral de les Illes Balears, la qual suposa el primer text legal enfocat a regular el litoral i les costes de les Illes. Des del col·legi celebren que existeixi un text legal bàsic per al litoral i mostren preocupació sobre com aquest primer esborrany presenta un enteniment del litoral sobretot com una zona d’aprofitament econòmic, el que fa que no s’hi vegin reflectits elements de protecció integral d’aquest espai fonamental per al patrimoni natural de les Illes i font de riquesa.

En les seves al·legacions, el COAMBIB destaca la necessitat que el text reflecteixi «un enteniment actualitzat del medi ambient, utilitzant la terminologia més adient en cada context i incloent referències explícites al canvi climàtic, i els seus efectes». Des del col·legi també es considera insuficient «l’escàs termini que s’ha habilitat per la fase d’exposició pública, que ha estat de 10 dies, i no pot garantir una participació ciutadana adequada i alineada amb la importància d’aquesta llei».

Entre les propostes concretes que s’han fet arribar a la Direcció General de Costes i Litoral destaquen el sistema de catalogació de les platges, diferenciant entre platges urbanes, naturals amb serveis i naturals sense serveis, facilitant així una gestió coherent. S’exposa que la capacitat de càrrega d’aquestes sigui considerada a l’hora de planificar els aparcaments en zones naturals per a evitar la massificació i la degradació dels ecosistemes, o la importància de preservar els usos culturals històrics del litoral, de manera que les construccions tradicionals dins d’aquest espai es reservin per a activitats intrínseques al medi marí com les atribuïbles a la pesca, evitant que es destinin a negocis turístics.

Altres punts en què es fa èmfasi és la introducció de la conservació i la restauració dels ecosistemes com a finalitats de la llei, la protecció de les praderies de posidònia, sobre les quals no hi ha cap menció específica, la limitació de la velocitat de navegació a 10 nusos per a totes les embarcacions o que es valorin criteris ambientals a l’hora de gestionar les licitacions de serveis municipals a les platges, entre d’altres.

Finalment, el COAMBIB ofereix suport tècnic i professional al Govern i el Parlament per a la redacció d’una nova proposta de llei que integri tots aquests elements i estigui alineada amb una protecció integral del litoral.