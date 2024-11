Organitzen una jornada a Eivissa per a compartir experiències en defensa del català

La Plataforma per la Llengua organitza una jornada a Eivissa el dissabte 23 de novembre per a reflexionar sobre la situació del català i fer conèixer experiències en defensa de la llengua. Amb el títol 'Acció per la llengua: què hi podem fer?', l'acte es durà a terme a la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs i tendrà Gerard Furest, Ferran Suay, Rémy Farré i Hug Domènech com a ponents.

La jornada arrencarà a les 10 h amb una conferència del filòleg Gerard Furest, autor del Decàleg irreverent per a la defensa del català (Biblioteca del Núvol). Amb el títol 'La lluita contra les clavegueres de la història: una tasca titànica (i necessària)', el també professor de secundària i sindicalista abordarà els reptes històrics i socials que han marcat l'ús del català i les implicacions que tenen en l'actualitat.

A continuació, Ferran Suay, professor de Psicobiologia de la Universitat de València i fundador de l'entitat Tallers per la llengua, impartirà una ponència titulada 'La submissió lingüística, un hàbit letal'. Suay reflexionarà sobre els efectes perjudicials que té el supremacisme castellà en les actituds lingüístiques dels catalanoparlants, i oferirà recursos per a superar la subordinació i apoderar els parlants.

Seguidament, Remy Farré, comunicador, filòleg, i secretari de l'Associació per a l'Ensenyament del Català (APLEC), i Hug Domènech, responsable transfronterer del festival Courts-Circuit 66, compartiran les seves experiències en l'activisme lingüístic a la Catalunya del Nord. Aquestes intervencions serviran per a conèixer les accions que s'han duit a terme per a defensar i promoure la llengua en una realitat geogràfica i política diferent com és la del territori català a l'Estat francès. Per a concloure l'esdeveniment, els ponents participaran en una taula redona que permetrà a tots els assistents debatre, plantejar dubtes i compartir idees.

Aquesta jornada, que compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de l'Institut d'Estudis Eivissencs, és d'entrada lliure i oberta a tothom. Les inscripcions ja estan obertes al web de la Plataforma per la Llengua.