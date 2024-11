L'OCB s'adhereix al Compendium per a contribuir a un «ús normal» del català a l’Administració de Justícia

L’Obra Cultural Balear (OCB) es converteix en el quart membre de les Illes Balears que s’incorpora al Compendium.cat, amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Institut d’Estudis Balearàrics (IEB) i el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB). El Compendium.cat és un portal de recursos de llenguatge jurídic català impulsat pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) que reuneix i indexa més de 1.000 recursos de llenguatge jurídic i administratiu en català pertanyents a tots els territoris de parla catalana (Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, Illes Balears i País Valencià).

L’acord de col·laboració entre l’OCB i el CICAC s’ha formalitzat en un acte a la seu del Consell de l’Advocacia Catalana, que agrupa els catorze col·legis d’advocats de Catalunya, a Barcelona, amb la signatura del conveni d’adhesió per part del president de l’OCB, Antoni Llabrés Fuster, i la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Marta Gellida Martínez, i en presència del president de la Comissió de Llengua del CICAC, David Casellas, i de la directora del projecte, Anna Arnall. Amb aquest acord, l’OCB se suma a les més de trenta institucions, universitats i entitats adherides al projecte i es compromet al manteniment i la difusió del Compendium.cat per a donar a conèixer aquesta eina que contribueix a la normalitat de l’ús del català en l’àmbit jurídic i que facilita a la ciutadania l’exercici dels seus drets lingüístics en aquest àmbit.

En paraules del seu president, Antoni Llabrés, «l’OCB vol fer costat a institucions, universitat i col·legis professionals per a promocionar i difondre aquesta eina imprescindible entre tots els operadors jurídics i la ciutadania de les Illes Balears per posar al seu abast els recursos necessaris per poder fer un ús normal del català a l’Administració de Justícia». Segons Llabrés, «amb l’aparició del Compendium.cat es pot fer una passa de gegant a l’àmbit de la justícia, un dels àmbits que s’han mostrat més impermeables al procés de normalització i en què la presència del català resulta més escassa».

El portal Compendium.cat s’adreça especialment a tres grans públics: els professionals del Dret (advocats, notaris, procuradors, jutges, registradors, graduats socials, etc.), els professionals de la llengua (correctors, traductors, redactors, intèrprets) i el personal de les administracions públiques i privades que hagin de redactar documents.

A través del portal es pot accedir a més de 1.000 recursos lingüístics, entre els quals hi ha manuals de redacció jurídica, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, diccionaris jurídics i manuals didàctics. El portal també inclou formularis judicials de diverses jurisdiccions, formularis per a l’arbitratge i mediació, societaris, escrits de tràmit i altres models de documents que s’hi van incorporant de manera progressiva. Hi destaca la presència de formularis jurídics de dret civil propi de les Illes Balears, elaborats per professors de la UIB, i més de 70 recursos jurídics específics per al nostre territori (https://compendium.cat/70-recursos-llenguatge-dret-balears/).

Aquesta eina permet fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català, contribuir a pal·liar els problemes que té el panorama documental d’aquest llenguatge i visibilitzar molts dels recursos que actualment es troben dispersos en diferents webs institucionals.

L’OCB forma part de la campanya ‘La justícia, també en català’, que va néixer l’any 2021 i té la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i entre els diferents operadors jurídics a les Illes Balears. Es tracta d’una iniciativa promoguda pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB); el Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics; la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia; el Col·legi d’Advocats; el Col·legi de Procuradors; el Col·legi de Graduats Socials; el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears; el Col·legi Notarial, i l’Obra Cultural Balear.