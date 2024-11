Educació declararà la suspensió de les classes si es decreta l'alerta vermella

La Conselleria d'Educació i Universitats ha aclarit aquest dilluns que les classes de dimarts 12 de novembre només se suspendran si es decreta l'alerta vermella i s’avisarà a tota la comunitat educativa via GestIB

Fonts del departament que dirigeix Antoni Vera han explicat que davant l'escenari actual i en previsió que a partir de la matinada de dimarts s'activi l'alerta taronja per pluges a Mallorca i Pitiüses, s'avisa als equips directius dels centres per a recordar el nivell d'alerta activat. En aquest escenari, les classes segueixen amb normalitat, però s'han de suspendre les sortides fora del centre en el cas que n’hi hagués de previstes.

Aquest dilluns a les 19:00 h hi ha prevista una reunió del Comitè tècnic assessor de Meteobal i Inunbal, en la qual també estan convocats representants d'Educació, per a decidir en funció del nivell d'alerta. Les mateixes fonts han explicat que es tracta de trobades habituals en aquestes circumstàncies.

Cal recordar que la Direcció General d'Emergències i Interior (DGEI) ha decretat l'Índex de Gravetat 1 (IG1) del Pla Especial per a fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos (Meteobal) i la situació operativa 0 de l’Inunbal davant la previsió de pluges i tempestes en el conjunt de l'arxipèlag a partir d'aquesta matinada.

Segons la informació de l'Agència Estatal de Meteorologia que ha recollit el DGEI, es preveuen precipitacions acumulades en una hora de 40 litres/m² i de 100 litres/m² en 12 hores i ratxes de vent de 50-60 km/h.

Per a coordinar possibles actuacions conjuntes, la DGEI ja ha reunit aquest dilluns al Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteobal amb representants dels bombers del Consell de Mallorca, els bombers de Palma, el cos nacional de policia, la guàrdia civil, AEMET, Carreteres del Consell de Mallorca, IBANAT, SAMU 061, Recursos Hídrics i RiscBal.

El cap del Departament d'Emergències, Toni Plata, ha instat la població a seguir les recomanacions i ha assenyalat que, en cap cas, l'enviament d'equipaments i personal a la península per a col·laborar en les tasques de recuperació dels territoris afectats per la DANA ha restat capacitat als recursos de les Illes Balears per a afrontar el pròxim episodi de mal temps.

Davant la possibilitat que es produeixin inundacions a conseqüència de les intenses pluges, la Direcció General d'Emergències i Interior recomana extremar les precaucions i recorda les mesures a tenir en compte en situacions d'aquest tipus.

MEesures en la llar

En el cas de mesures a prendre en la llar, des d'Emergències s'insta a assegurar portes i finestres, romandre en les zones altes de la casa i retirar de l'exterior tot el que pugui ser arrossegat per l'aigua.

També es recomana traslladar medicaments, documents i elements de valor, així com menjar i aigua potable a llocs alts de la casa. És convenient evitar soterranis o zones baixes.

En el camp, cal allunyar-se dels torrents i zones inundables i en les zones urbanes, buscar refugi en un edifici.

Mesures en la carretera

En la carretera, convé evitar els desplaçaments amb cotxe si no és absolutament necessari. En cas de baixa visibilitat, detenir el vehicle i senyalitzar la seva posició.

Emergències insisteix que no cal accedir a zones inundables, ni tan sols si sembla que hi ha poca aigua. Si el cotxe comença a surar i és arrossegat, cal sortir de manera immediata. Si no es pot per la porta, per la finestra.