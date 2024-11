Un total de 25 centres escolars de Mallorca, distingits amb el guardó de Centres Ecoambientals

El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, juntament amb la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Neus Riera Estarellas, ha entregat els guardons i certificats als Centres Ecoambientals de Mallorca. Així, un total de 25 centres escolars de l'illa han estat distingits amb aquest reconeixement. A més, s'han entregat 69 certificats. El programa, que enguany celebra 21a edició, ha tengut la participació de 147 col·legis de les Illes Balears: 94 de Mallorca, 34 d’Eivissa, 16 de Menorca i 3 de Formentera.

L'acte, que s'ha duit a terme l'Espai Francesc Quetglas de Palma, és el primer dels tres programats per reconèixer amb el guardó, d’una banda, els centres que han assolit els objectius marcats al llarg de dos cursos escolars, i amb el certificat de participació, de l'altra, els centres que, tot i que no han assolit els objectius, sí que demostren el seu compromís amb la sostenibilitat. Enguany, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha reconegut amb el guardó 38 centres educatius d'arreu de les Illes Balears i ha entregat un total de 109 certificats de participació.

Aquest dimecres, 13 de novembre, tendrà lloc l'entrega de guardons i certificats als centres d'Eivissa i Formentera, mentre que dijous, 14 de novembre, serà el torn dels centres ecoambientals de Menorca.

Durant l'acte celebrat aquest dilluns a Palma, el conseller Simonet ha destacat la importància d'aquests premis, ja que «reconeixen el compromís dels centres, alumnes i professors amb la conservació i protecció del medi natural». En aquest sentit, ha recordat que l'objectiu principal del programa «és impulsar l'educació ambiental als col·legis de les Illes Balears, donant suport als centres perquè dissenyen plans de treball relacionats amb la natura i integrats en els currículums i plans d'estudi propis».

Els centres que hi participen han de presentar una iniciativa ambiental a principi de curs i, posteriorment, concretar un pla d'acció per assolir els objectius que decideixen treballar. Així, Simonet ha assenyalat que aquests reconeixements «demostren la implicació d'aquests centres escolars per introduir la sostenibilitat ambiental dins l'àmbit educatiu». Per això, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha indicat que «el Govern continuarem apostant per aquest tipus d'iniciatives tan necessàries perquè els nostres joves prenguin consciència d'aspectes tan importants com la lluita contra el canvi climàtic, la conservació de la natura o l'aprofitament respectuós dels recursos naturals, entre d'altres».

A l’acte, també hi han assistit el regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat, Espais Naturals i Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bauzá, i el cap del Servei de Qualitat i Educació Ambiental del Govern, Gabriel Bardi.