La doctora Francisca Comas Rubí, elegida membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha acordat incorporar la doctora Francisca Comas Rubí, catedràtica de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a membre numerària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Francisca Comas Rubí és actualment la directora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Anteriorment, ha estat vicedegana de Pedagogia de la Facultat d’Educació i subdirectora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

És la investigadora principal del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació (IRIE-UIB). Ha centrat la seva recerca en la història de l’educació a l’època contemporània.

Entre els seus primers llibres destaquen: Melcior Rosselló i Simonet, mestre (1997); La consolidació del sistema educatiu liberal a Mallorca: l’aportació de Francesc Jaume Riutort i Feliu (1812-1885) (2001); Escritos sobre ciencia, género y educación (2001), amb Margarita Comas i José Mariano Bernal; Rosa Roig. Biografia d’una pedagogia, 1890-1969 (2001), amb M. Isabel Miró; Els viatges pedagògics i la renovació educativa. Les relacions de la JAE (Junta para la Ampliación de Estudios) amb les Balears (2007).

Ha dirigit, com a investigadora principal, cinc projectes d’R+D+I: tres sobre la fotografia com a font per a la història de l’educació, un sobre canvis i continuïtats en la pràctica escolar, i un darrer sobre història pública de l’educació. Els resultats d’aquests projectes s’han publicat a revistes com ara Paedagogica Historica, History of Education & Children’s Literature (HECL), Educació i Història, Historia y Memoria de la Educación, Revista de Educación, Social and Education History (HSE), Revista Española de Pedagogía i Revista Lusófona de Educação, entre d’altres.

Ha estat editora, entre d’altres, dels llibres: L'Escola Annexa. 175 anys de formació pràctica de mestres a les Illes Balears (1835-2010) (2010) amb J. Oliver; L'escola Graduada de Palma. Cent anys aprenent (1912-2012) (2012); Les fonts fotogràfiques en la Història de l'Educació (2017), amb B. Sureda, X. Motilla, S. González i G. Barceló; i Media Matter. Images as Presenters, Mediators and Means of Observation (2021), amb Karin Priem I Sara González.

Actualment és vicepresidenta de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana i de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo.