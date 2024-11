El Seminari Blanquerna reflexiona sobre antifeixisme, feminisme, llengua i mitjans de comunicació

Aquest dissabte, 9 de novembre, s'ha fet a l’Hotel Platja Daurada, a Can Picafort, la primera jornada del Seminari Blanquerna, que amb el títol de 'Construïm el país que volem', ha congregat un centenar de persones inscrites i altres tantes que han participat en alguna de les sessions.

La jornada va començar amb unes paraules de benvinguda de la presidenta del Grup Blanquerna, Maria de Lluc Muñoz, que ha celebrat la recuperació del seminari, després d'uns anys de no celebrar-se i va expressar el suport a la manifestació que s'ha fet a Perpinyà amb motiu de la Diada de la Catalunya Nord i, també la solidaritat amb el poble valencià, colpit per la tràgica catàstrofe que viu. De fet, el Seminari s'ha encetat amb tots els assistents dempeus i amb el so de La Muixeranga.

La primera sessió, titulada 'La realitat sociopolítica del país. Comprenem l'onada reaccionària a través de l'anàlisi de dades' ha consistit en una presentació del politòleg, Marçal Terrades, en la qual ha desgranat els ressorts que mou l'extrema dreta per fer la seva batalla cultural.

La segona sessió ha consistit en una taula rodona, conduïda per Marcel Pich, titulada: 'El paper dels mitjans en el nou paradigma de la informació i la comunicació'. Hi han participat Vicent Partal (Vilaweb), Marina Caubet (Associació Ona Mediterrània), Laura Tapiolas (El Temps) i Santiago Torrado (Posidònia).

La sessió ha estat molt dinàmica i ha començat amb la presentació de cada un dels mitjans. A continuació s'ha parlat de la relació amb les institucions i ajuts públics a mitjans de comunicació i de la viabilitat dels projectes sense aquests ajuts. S'ha analitzat la relació amb els lectors i subscriptors, el futur dels mitjans i la importància de la mirada nacional i s'ha fet un repàs a les relacions entre els mitjans en català.

Ja a l'horabaixa, s'ha fet una taula rodona d'entitats juvenils amb la participació de Blanca Garcia Oliver, d'Acció Cultural del País Valencià, Maria Maians de Joves de Mallorca per la Llengua i Marc Barbacil, de Joves d'Òmnium Cultural. La Sessió ha estat conduïda per Maria Llabrés.

A continuació s'ha parlat de 'Feixisme i antifeminisme ahir i avui' amb dues magistrals conferències de l'historiador David Ginard i la politòloga Neus Tur.

El primer dia del seminari ha conclòs amb la sessió 'El català a Mallorca: usos, actituds i perspectives de futur' amb Maria del Mar Vanrell, sociolingüista i professora de la Universitat de les Illes Balears, que ha basat la seva conferència en l'anàlisi de les dades sociolingüistiques més recents i en l'aportació d'una sèrie de conclusions i propostes d'actuació per revertir la tendència de baixada de l'ús social de la llengua.

Segona sessió, diumenge

Aquest diumenge, 10 de novembre es farà la segona part del Seminari, amb una sessió titulada 'Territori i turisme: reflexions de Menorca a les Illes Balears', a càrrec de Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB Menorca; un debat obert de cloenda i l'acte d'Homenatge a Climent Garau (amb Mercè Garau, Pere Muñoz, Jaume Mateu, Damià Pons, Neus Picó i Antoni Llabrés)

Les inscripcions s'obriran aquest dimarts i inclouen a part de totes les activitats, el dinar de dissabte, sopar de dissabte, berenar de diumenge i dinar de diumenge.