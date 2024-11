Més per Mallorca retreu al Govern la desaparició de l'IBAVI

Més per Mallorca ha retret aquest dimecres al Govern la desaparició de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), que no ha iniciat cap nou projecte en un any i mig. Durant la compareixença d’aquest dimecres del conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luís Mateo, davant la comissió d’Ordenació del Territori del Parlament per retre comptes de la seva acció després d’haver assumit el càrrec en substitució de Marta Vidal, el partit ecosobiranista ha denunciat també que la política de construir per llogar dels habitatges a preu limitat és un bluf, que el programa Lloguer Segur està pensat per a rics i que l’executiu de Prohens és del tot inoperant per posar solució a l’emergència habitacional.

«El Govern ni hi és ni se l’espera per posar solució a l’emergència habitacional», ha etzibat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, al conseller d’Habitatge. «La conselleria d’Habitatge és del tot inoperant», ha criticat.

Així, Rosa ha retret a Mateo que el setembre l’IBAVI hauria d’haver lliurat les claus de dos habitatges de protecció oficial a Artà i que l’octubre hauria d’haver fet el mateix amb onze habitatges a es Coll d’en Rabassa i que, ara com ara, encara no ho ha fet. En aquest sentit, la formació ecosobiranista exigeix al Govern que lliuri les claus d’aquests habitatges, que hi trobi llogaters i que posi en marxa totes les eines disponibles per posar a l’abast dels usuaris de l’IBAVI aquests pisos. «No pot ser que tenguem habitatges de protecció oficial buits amb la greu crisi d’accés a l’habitatge que tenim al nostre país», ha criticat Rosa.

A més, el diputat de Més per Mallorca ha denunciat que, en el que duim de legislatura, l’IBAVI no ha iniciat cap projecte nou, ni ha cedit cap nou solar per a la construcció de nous habitatges de protecció oficial i que tots els convenis i projectes ara en marxa van ser engegats la passada legislatura.

D’altra banda, i en relació amb els habitatges a preus limitats, Rosa ha explicat que «el Govern ens ven que construirà per llogar 1.800 pisos, però quan hem sol·licitat informació sobre els de Palma i Calvià, que suposen 1.500 pisos del total de 1.800, de cop ja no existeixen».

Finalment, pel que fa al programa Lloguer Segur, el diputat de MÉS ha recordat que es tracta d’una mesura amb la qual el Govern institucionalitza l’especulació immobiliària, transfereix recursos públics cap als propietaris que han tengut pisos buits, que és un programa pensat per als rics donat que els 1.050 euros que fixa són inassumibles per a la majoria de les famílies i que no hi ha cap criteri de priorització de persones ni garanties de transparència.