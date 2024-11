Nova discriminació lingüística per reservar un hotel a Barcelona

Aquest dimarts, el manacorí Andreu Pasqual va patir una discriminació lingüística quan va telefonar a un hotel de Barcelona. La redacció del dBalears ha pogut contactar amb ell i ens ha relatat els fets.

Pasqual mirava hotels per anar a passar un cap de setmana a la capital catalana, i va decidir telefonar a dos hotels per demanar un dubte sobre el servei d’aparcament. Quan telefona al Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Familia, a les 20:25 h, comença dient: «Bona nit, volia saber si l’aparcament que teniu s’inclou amb el preu de les habitacions o s’ha de pagar a banda?». Hi ha un moment de silenci, però un home contesta: «English?»; Pasqual diu fort i clar, «Català!». El manacorí torna a sentir silenci a l’altra banda, després sent el renou d’una conversa, els nota dubtosos i, finalment, contesten amb malicia: «habla español, es que justamente aquí hoy estamos dos argentinos… y no nos dieron clases de catalán en Argentina». Pasqual ens afirma: «Aquí es veu la mala llet, perquè si l’home m’hagués dit: ‘Mira, acabo de llegar, no entiendo catalán’, o el que sigui, educadament… però l’home estava de mala llet amb jo, perquè se m’havia ocorregut cridar a un hotel de Barcelona i xerrar en català, saps? Aquí la situació ja es torna més tensa. Jo volia xerrar en català, perquè som a Catalunya, estic cridant a Barcelona i estic xerrant en una llengua oficial». Pasqual va respondre: «De veres que ningú em pot entendre en català, en la llengua oficial de Catalunya?», i el varen penjar, deixant-lo amb les paraules a la boca. La telefonada va durar 1 m i 24 s, cinc minuts més tard hi va tornar a cridar, però no el varen agafar.

Pasqual reflexiona: «No deman que em xerrin en català, deman que m’atenguin en català. Només demanava si el preu de l’aparcament està inclòs dins el de l’habitació, que per a un castellanoparlant no és tan difícil entendre aquesta pregunta, si es posa un poc d’atenció».

Prèviament, ja havia cridat a un altre hotel, l'Hotel Barcelona Universal, on també l’havia atès un sud-americà, però el va entendre i no li va fer cap comentari despectiu, i finalment va canviar al català. El manacorí expressa: «Jo, si m’hagués contestat en castellà, però m’hagués entès, tampoc hagués passat res. Amb educació, tothom s'entén».

Finalment, ha reservat a una altre hotel però ens confessa que «encara ara pens que hauria d’haver reservat aquí i haver-hi montat un pollo».