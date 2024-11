STEI: «La proposta d’insularitat del Govern menysprea el Parlament, el PP i el personal empleat públic de la CAIB»

El govern de Prohens embulla troca i enreda els sindicats amb una proposta a Mesa de plus d’insularitat que no es correspon amb les xifres de la proposició no de llei aprovada al Parlament de les Illes Balears, a proposta del Partit Popular, mentre el compte enrere de l’execució de la sentència contra les retallades continua corrent.

Concretament, la proposta del Govern suposa arribar en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera a un complement de 307 € l’any 2030; quan el Parlament, a proposta del PP, va donar mandat al Govern d’establir aquesta quantitat per damunt els 600 €.

Amb aquestes xifres, el GOIB no només menysprea el personal empleat públic de la CAIB, «que estan farts de promeses incomplertes per part de governs de tot color», afirma l'STEI; també menysprea el mandat del Parlament de les Illes Balears. L'STEI afegeix: «I, en un exercici de funambulisme polític, ignora el mateix PP. A més, mentre el Partit Popular a les Corts Generals demana al Govern espanyol l’equiparació immediata, els seus governants a les Illes insulten el seu personal amb un calendari a sis anys».

Mentrestant, el Govern pressiona l’STEI Intersindical, guanyador de la sentència contra les retallades, perquè en negociï el calendari d’execució. L'STEI conclou que: «Si la proposta d’insularitat no canvia, haurem de demanar l’execució forçosa d’aquesta sentència».