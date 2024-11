Reclamen una neteja a fons dels torrents de les Illes Balears

El Pi-Proposta per les Illes reclama al Govern que efectui una neteja, a fons, dels torrents de les Illes Balears. «Després de les intènses pluges de les darreres setmanes, els veïnats que viuen devora un torrent passen pena perquè està ple de brutor i arbres morts i tenen por que es desbordi», explica el batle de Biniali i regidor d’El Pi a Sencelles, Miquel Fiol.

«Cada dia hi ha més arbres morts, branques i brutor al torrent que passa per devora el poble», explica. A més, assenyala que un dels punts més crítics a Biniali el trobam a la zona anomenada Es revolt. Fiol assegura que «el torrent està brut i quan hi ha una tromba d’aigua els primers en rebre són els veïnats d’aquesta zona. Veuen com el torrent es desborda, els entra aigua dins ca seva i fins i tot els toma parets que després han de tornar a aixecar».

Per això, insisteix: «És hora que venguin a fer net el torrent. No amb desbrossadores, sinó amb màquines per poder llevar tots els arbres morts que hi ha. Després passarà una desgràcia i serà pitjor», ha sentenciat.