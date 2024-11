El 90% dels nostres lectors consideren que Europa hauria de prendre mesures valentes davant l’emergència habitacional

Clara majoria. El 90,69% dels nostres lectors consideren que Europa hauria de prendre mesures valentes davant l’emergència habitacional, ja que «la situació actual és insostenible». Per contra, només el 9,31% consideren que Europa no hauria d’intervenir i hauria de garantir el lliure mercat.



La situació és insostenible. L’accés a l’habitatge s’ha convertit en un dels principals problemes dels ciutadans dels Països Catalans i també de molts altres territoris de la Unió Europea. Preus i lloguers exorbitants amenacen la cohesió social i empobreixen una ciutadania que pateix per poder tenir un sostre on viure.



A Mallorca i la resta de les Balears aquesta situació es veu afectada per la proliferació de pisos turístics, que encareixen els preus i fan pràcticament inviable l’accés a l’habitatge. El Govern vol prendre mesures, però aquestes semblen insuficients en un context de creixent emergència habitacional.



En aquest sentit, la Comissió Europea vol fer passos concrets en matèria d'habitatge per a exercir un paper més rellevant en aquest àmbit, però sense deixar de respectar els principis de subsidiarietat i proporcionalitat, ja que pretén «secundar i no tant substituir» els Estats membres i les entitats locals, que continuaran tenint les principals competències.



Així ho ha indicat recentment el vicepresident de la Comissió i responsable de la Promoció de Model de Vida, Margaritis Schinas, durant un debat sobre habitatge assequible en la seu del Parlament Europeu a Estrasburg.



«L'accés a un habitatge assequible, inclòs l'habitatge social, sustenta no sols la cohesió social, sinó també el creixement europeu i la competitivitat», ha afirmat Schinas. El vicepresident de la Comissió ha insistit que l'habitatge serà una prioritat en el pròxim cicle polític i ha anunciat que per primera vegada Brussel·les posarà en marxa un pla per a abordar els factors estructurals de l'emergència residencial.



Les entitats socials que combaten la problemàtica de l’habitatge veuen lloable la voluntat de la Comissió Europea de fer passos «palpables, concrets i eficaços» en matèria d’habitatge, però reclamen que s'atenguin les circumstàncies concretes de cada territori i, en concret, les singularitats que presenta l'emergència residencial a les Balears.



Sigui com vulgui, donades les respostes dels nostres lectors, sembla que Europa hauria de tenir un paper més actiu en el manteniment del dret a l’habitatge digne. Un paper actiu que hauria de passar per prendre decisions valentes en matèria d’habitatge.