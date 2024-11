El Govern destinarà un milió d'euros per a comprar material de primera necessitat per als afectats de la DANA

Les Balears destinaran un milió d'euros per a la compra de material de primera necessitat per als afectats per la DANA al País Valencià. En una nota de premsa, la Conselleria de Famílies i Assumptes Socials ha informat que el Govern destinarà aquesta quantitat per a pal·liar les necessitats bàsiques de la població afectada pels efectes de la DANA del passat 29 d'octubre.



Seguint les instruccions de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), responsable de la coordinació de les ajudes i donacions de tot el territori, i en estreta col·laboració amb la Federació d'Entitats Locals de les Balears (Felib), el Govern farà aquesta aportació de manera que es puguin adquirir béns de primera necessitat en el territori, tal com es demana des del País Valencià, en funció de les necessitats de cada moment de l'emergència.



Des de les primeres hores, el Govern ha reconegut haver mantingut contactes amb la Generalitat Valenciana, així com amb altres entitats com Creu Roja i la mateixa Felib per a oferir «tot el suport i l'ajuda necessària per a contribuir a pal·liar la desgràcia que ha devastat molts municipis valencians i ha causat la pèrdua de moltes vides».



Des del Govern es vol agrair «la solidaritat i mostres d'afecte» per part dels ciutadans de les Balears «cap a totes les víctimes de la terrible desgràcia».