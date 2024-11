Un dispositiu dels Bombers de Mallorca parteix aquest diumenge cap a València per ajudar en les tasques de neteja

Un equip de vint efectius dels Bombers de Mallorca partirà aquest diumenge a primera hora cap al País Valencià per a col·laborar en les tasques d'emergència i assistència als afectats per la catàstrofe de la DANA. El contingent, format per un tècnic, tres caporals i setze bombers, es desplaçarà amb un ampli equip de vehicles i materials per contribuir a l'operatiu d'ajuda.



Les intenses pluges han provocat greus inundacions a diverses zones del País Valencià, deixant centenars de víctimes mortals, persones desaparegudes i nombroses localitats inundades. Davant d'aquesta tragèdia, els serveis d'emergència locals han sol·licitat suport addicional per intensificar els esforços de rescat i ajuda als damnificats.



En resposta, segons ha informat el Consell, els Bombers de Mallorca han organitzat un desplegament que inclou tres camions especialitzats: una Bomba Rural Pesada (BRP), una Bomba Forestal Lleugera (BFL) i una Unitat de Suport Logístic i Emergències (FUD), a més de tres Tot Terrenys Lleugers (TML) i un vehicle de comandament, preparat per facilitar la coordinació al terreny. Aquests recursos han estat seleccionats per atendre les necessitats específiques de l'emergència i reforçar la resposta davant situacions complexes.



Segons el Consell «aquesta mobilització respon al compromís dels Bombers de Mallorca de donar suport a altres comunitats autònomes quan més ho necessiten, reforçant els llaços de col·laboració entre serveis d'emergència i oferint un suport directe a les famílies i persones afectades».



Com a mostra de suport a aquesta missió, Híper Centro d'Inca ha donat el menjar i les begudes per a tot el contingent, assegurant que els bombers «comptin amb el necessari durant la seva intervenció a València».