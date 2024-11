Distribuïdors de l'ADED asseguren que el subministrament de mercaderies «es troba completament garantit» a les Balears

Els distribuïdors de l'Associació d'Empreses de Distribució d'Aliments, Begudes i Neteja (ADED) han assegurat que el subministrament de mercaderies «es troba completament garantit» a les Balears malgrat la DANA que ha afectat el País Valencià.



En una nota de premsa, l'ADED ha assegurat que, enfront dels problemes logístics derivats de la DANA, i l'alarma pel desproveïment que s'està produint en alguns supermercats de les Balears afectant directament restaurants, hotels, hospitals, etcètera, el subministrament de mercaderies «es troba plenament garantit».



Tal com es va aconseguir durant la pandèmia, quan el sector va ser reconegut com a essencial, els distribuïdors de l'ADED han reafirmat el seu compromís per a mantenir el proveïment «ininterromput» a hotels, restaurants, col·legis, botigues i supermercats de les Illes.



El president de ADED, Bartolomé Servera, ha subratllat en aquest sentit que els distribuïdors associats compten amb una infraestructura «robusta», amb 220.000 metres quadrats de magatzems i àmplies instal·lacions de cambres de congelació i refrigeració, la qual cosa els permet assegurar el subministrament de productes bàsics en tot moment. «Estam preparats i compromesos per a proveir a tots els establiments comercials, des de restaurants i supermercats independents fins a grans superfícies», ha afirmat Servera.



Aquest esforç és «especialment rellevant» a les Balears, on el subministrament local és «clau» per a la continuïtat de l'activitat diària en el sector alimentari i de neteja, «vitals per a l'economia insular», han conclòs els distribuïdors de l'Associació.